Slovákom násilie nevadí: Až tretina Slovákov si myslí, že žena má ostať s mužom, ktorý bije ju alebo dieťa

Najnovší prieskum o vnímaní násilia na Slovensku agentúry 2muse priniesol prekvapivé výsledky. Ukazuje, že Slováci majú vysokú mieru tolerancie násilia v partnerských vzťahoch bez ohľadu na to, či sa týka žien alebo detí. Je už naozaj násilie vo všeobecnosti pre Slovensko bežné a typické?

Len 29 % ľudí si myslí, že by žena mala odísť zo vzťahu po prvom fyzickom útoku. V prípade, že sú v domácnosti dve malé deti, súhlasí s odchodom od partnera ešte o 6 % ľudí menej.

Deti nie sú dôvod ostávať

Podľa Kataríny Farkašovej, riaditeľky Aliancie žien Slovenska, by prítomnosť detí nemala byť dôvodom na zotrvávanie vo vzťahu, v ktorom sa vyskytuje násilie, ale naopak – kvôli deťom treba vážne uvažovať o odchode a/alebo vyhľadať odborné poradenstvo. Z hľadiska následkov je útok na matku vždy aj útokom na dieťa.

„Násilie, ktoré deti vnímajú, ich poznamenáva, aj keď sa ich nemusí priamo týkať. Prítomnosť násilia ovplyvňuje vývin detí a môže ovplyvniť aj to, či sa budú deti násilne správať, alebo budú násilie trpieť v dospelosti.“

„Prieskum nám mal ukázať, čo si Slováci myslia o tom, kedy je dobré odísť od násilného partnera,“ vysvetľuje Róbert Slovák z agentúry Slovák & Friends, ktorá spolupracovala na kampani Zastaviť cyklus násilia Aliancie žien Slovenska. „Žiaľ, ukázalo sa, že naša spoločnosť je k násiliu príliš tolerantná.“

Podľa prieskumu si až 19 % Slovákov myslí, že by žena mala strpieť fyzické útoky od partnera na týždennej báze. To, či sú v domácnosti prítomné aj deti, podľa prieskumu medzi Slovákmi nezohráva veľkú úlohu. Ak má žena malé deti, mala by fyzické násilie na týždennej báze strpieť až podľa 21 % ľudí.

Čo sa týka verbálnych útokov, až štvrtina Slovákov si myslí, že by ich mala žena tolerovať dokonca na dennej báze. Prieskum na Slovensku pritom ukázal, že ľudia, ktorí sa s násilím stretávali v detstve, zažívajú násilie vo vlastných vzťahoch až dvakrát častejšie než tí, ktorí sa v detstve s násilím nestretli.

Mladšie ženy násilie tolerujú menej

„Pozitívnou správou je, že podľa prieskumu sú mladšie ženy menej ochotné tolerovať násilie zo strany partnera. Na druhej strane sa však ukázalo, že sú ho aj menej schopné rozoznať než staršie ženy, ktoré sú citlivejšie na jeho rôzne prejavy, „Znamená to len jedno – treba hľadať informácie a odbornú pomoc, a to vždy, keď sa žena necíti vo vzťahu bezpečne,” vysvetľuje Kaťa Farkašová. „Malo by to byť aj veľmi vážne upozornenie pre vzdelávací systém na všetkých vekových úrovniach,“ dodáva.

Násilie nemusíte tolerovať. Ak ho u vás doma zažívate, vyhľadajte pomoc. Zavolajte na číslo 0903 519 550 alebo si prezrite web www.alianciazien.sk, na ktorom nájdete ďalšie linky a tiež zoznam organizácií, ktoré vám môžu pomôcť.

Prieskum agentúry 2muse bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenska v počte 1007 respondentov v období 6. 6. – 13. 6. 2024.