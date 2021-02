Slováci získali Oscara v gastronómii: Vytvorili sme si spoločnú víziu, prispievať k zdravému životnému štýlu

Brix – Grown for flavour je zaujímavý projekt z Prievidze, ktorý je príkladom úspešného podnikania na Slovensku a aj toho, ako robiť svoju prácu čo najzodpovednejšie a myslieť na kvalitu a spokojnosť zákazníkov. Za touto značkou rodinnej firmy stoja dlhoroční kamaráti Roman Remiš a Róbert Novák, vďaka ktorým sa mrazom sušené ovocie stalo na slovenskom trhu dostupnejším.

Začať s podnikaním na Slovensku nie je jednoduché. Svoje o tom vedia aj Roman a Róbert, ktorí pred šiestimi rokmi začali s realizáciou svojho vysnívaného projektu. Napriek tomu, že sa stretli aj s prekážkami, ukázali, aké dôležité je pri dosahovaní svojich cieľov vytrvať. Pozrime sa, ako sa im podarilo vytvoriť úspešný start-up, ktorý má na konte zákazníkov z rôznych krajín Európy aj prestížne ocenenia.

Na začiatku sa stretli s odmietnutím

Keď Roman a Róbert objavili mrazom sušené ovocie, ktorého obrovskou prednosťou je, že si zachováva svoju arómu aj intenzívnu chuť, rozhodli sa ho dostať aj k slovenským zákazníkom. Nebolo to však jednoduché.

“Vytvorili sme si spoločnú víziu, prinášať potraviny najvyššej kvality obsahujúce nič iné než 100 % zdravých ingrediencií a prispievať k zdravému životnému štýlu. Naším firemným a životným mottom sa stalo – na chuti a kvalite záleží.”

Spočiatku sa snažili osloviť potravinárske firmy, tie ich však odmietli. V tomto momente sa mohli vzdať alebo projekt, ktorému veria, zrealizovať naplno a po svojom.

Spustili predaj do Čiech, Spojeného kráľovstva aj Nemecka

S cieľom priniesť ľuďom do domácností zdravé potraviny, vznikla ich vlastná značka Brix – Grown for flavour. Koncom novembra roku 2016 už bol na svete nový e-shop. Svoje ambície nezameriavali iba na slovenského alebo českého zákazníka, ale videli potenciál posunúť značku aj ďalej do sveta.

Už nasledujúci rok sa im podarilo spustiť predaj cez Amazon do Spojeného kráľovstva, v roku 2018 aj do Nemecka.

“To však stále nestačilo. Zúčastňovali sme sa gastro výstav, oslovovali bioobchody, lekárne, influencerov na Facebooku a Instagrame. Prvé roky boli vyčerpávajúce, ale svojho sna sme sa nechceli vzdať.” V čom teda spočíva výnimočnosť značky Brix?

Sušenie ovocia mrazom

Dôvodom je spôsob spracovania ovocia, ktorý sa nazýva lyofilizácia. Pri nej dochádza ku sušeniu ovocia mrazom a je zachovaných až 98 % nutričných hodnôt pôvodnej suroviny. Vďaka tomu si ovocie zachová svoju farbu, chuť, arómu, ale aj vitamíny, enzýmy a minerály. Lyofilizácia odstráni z ovocia iba vodu a všetky zdravé látky v ňom zostávajú.

“Zastávame názor, že najvyššiu kvalitu lyofilizovaného ovocia možno dosiahnuť len v pôvodnom prostredí, kde prirodzene rastie v kombinácii s vysokým počtom slnečných dní.” Ovocie je vďaka tomu prirodzene sladké.

Pestované organickým spôsobom a ručne zbierané

Pre zachovanie kvality ovocia je dôležité zbierať ho v plnej zrelosti a lokálne spracovať do niekoľkých hodín. “To všetko zohráva dôležitú úlohu pre zachovanie arómy a nutričných hodnôt. Naše ovocie je bez dlhej prepravy v čerstvom stave, bez dlhodobého skladovania či dozrievania v kontajneroch a v inertných plynoch.”

Produkcia ovocia Brix pochádza z panenských oblastí a odľahlých regiónov bez environmentálnej záťaže. Plodiny sú pestované farmármi tradičným organickým spôsobom alebo ručne zbierané na miestach, kde prirodzene rastú v ideálnych klimatických podmienkach. Od roku 2018 Brix – Grown for flavour rozšírili svoju ponuku aj o mrazom sušené exotické ovocie.

“Na lyofilizáciu používame dva výrobné závody – v Srbsku pre kontinentálne ovocie a v juhovýchodnej Ázii pre exotické ovocie.”

Ak ste doteraz nedali šancu sušenému ovociu, pretože ste sa obávali, že nebude podobne výživné a chutné ako čerstvé, práve lyofilizované ovocie môže byť pre vás vhodnou voľbou. Možno ešte viac počas týchto zimných mesiacov, kedy je výber ovocia na pultoch v obchodoch obmedzený a vaši obľúbení predajcovia na trhoch čerstvé ovocie nepredávajú.

Chutná pochúťka, ktorá spestrí bežné dni

Keďže mrazom sušené ovocie Brix nie je nutné skladovať v chlade, môže byť táto zdravá pochúťka vaším novým spoločníkom na cestách, ale určite poteší aj tých najmenších ako chutná sladká desiata. Okrem toho, že si ovocie zachováva svoju chuť aj nutričné hodnoty, vyzerá skutočne lákavo. Určite raňajky s touto prílohou ocení celá vaša rodina.

V portfóliu Brix nájdete ovocie, postupne ho však plánujú rozšíriť aj o hríby a zeleninu. Momentálne sa snažia svojim zákazníkom ponúknuť čo najširší sortiment mrazom sušeného ovocia, aký u konkurencie nenájdu. Ale vybrať si môžete napríklad aj z chrumkavého ovocia v čokoláde.

Držitelia Oscara v gastronómii

Napriek tomu, že si Brix museli na slovenskom trhu zo začiatku vybudovať svoje miesto, dnes sa dajú považovať za stálicu. V priebehu posledných rokov sa im podarilo zožať nevšedné úspechy. Získali cenu na Danubius Gastro, 1. cenu Grand Prix na veľtrhu v Prahe a nevšedný úspech zožali v Británii, kde ich produkty získali niekoľko ocenení v Great Taste.

Toto ocenenie je považované za Oscara v gastronómii. Preto, aby ho niekto získal, musí byť skutočne najlepší z najlepších. Brix sa môžu pochváliť aj tým, že žiadna iná firma nezískala toľko vysokých hodnotení za mrazom sušené ovocie ako oni.

“Nádherne vyzerajúce ovocie s perfektne vyváženou sladkou a kyslou chuťou”

A ako prebiehalo toto prestížne oceňovanie? “Súťaž prebieha tak, že viaceré skupiny odborníkov degustujú prihlásený produkt a hodnotia ho nezávisle od ostatných skupín. Viacerí porotcovia sa zhodli, že naše produkty sú veľmi inovatívne. Ocenili hravé kombinácie mixov a nádherne vyzerajúce ovocie s perfektne vyváženou sladkou a kyslou chuťou. Vyjadrili sa, že kvalita v porovnaní s inými značkami je znamenitá a chuť výnimočná.”

Brix sa môžu pochváliť aj spoluprácou s legendou biatlonu, Nasťou Kuzminovou. “Nasťa je úplné slniečko a sme veľmi vďační, že sa stala tvárou značky Brix – Grown for flavour.” Na svojom Instagrame sa pochválila s výnimočným úspechom sušeného ovocia Brix, ktoré získalo ocenenia Great Taste 2020.

“Až 12 produktov bolo ocenených “gastro Oscarom” vo Veľkej Británii, pričom 5 produktov získalo 2 hviezdičky z 3 možných,” uviedla vo svojom príspevku a dodala, že ovocie chutí aj celej jej rodine.

Spolupráca plná inšpirácie

Brix – Grown for flavour v spolupráci s Nasťou Kuzminovou vytvorili mrazom sušené lesné ovocie. Skladá sa z ovocia, ktoré rastie v lese prirodzene a ekologicky, ako jahody, maliny, čučoriedky a černice. Na balení môžete navyše spoznať krátky a inšpiratívny príbeh z Nastinho detstva, kedy sa túžila stať silnou športovkyňou.

V priebehu šiestich rokov sa z originálneho nápadu Romana Remiša a Róberta Nováka podarilo vybudovať značku, ktorá má na dnešnom trhu svoje stále a vydreté miesto. Okrem spokojných zákazníkov sa môžu pochváliť aj viacerými úspechmi na poli gastronómie. Čo je však pre nás ako zákazníkov najdôležitejšie, predovšetkým zdravými a chutnými produktami, ktoré potešia nie iba chuťové bunky, ale ulahodia aj oku.

Ak hľadáte kvalitu a výbornú chuť, vyskúšajte mrazom sušené ovocie Brix – Grown for flavour. Pestré ovocie plné farieb vás očarí už na prvý pohľad. Môžete nakupovať online, z pohodlia vašich domovov na oficiálnej stránke Brix, v kategórii obchod. Viac informácií nájdete priamo na Brix – Grown for flavour, profile na Facebooku či Instagrame.

