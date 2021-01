Lukáš uchvátil receptami po východniarsky tisíce ľudí: Aj keď polovici nerozumejú, hovoria, že to vyzerá úžasne

Lukáš Sirovec, známy predovšetkým ako Chlop v kuchni, si na Instagrame získal množstvo fanúšikov svojho varenia. Zaujímavé nie sú iba samotné fotografie jedál, ktoré vyzerajú skutočne lákavo, ale aj spôsob, akým recepty svojím sledovateľom prináša. Podáva ich totiž s humorom a po východniarsky.

Ak ešte nepoznáte Chlopa v kuchni, tak zabudnite na bežné profily o varení. Zostanete totiž príjemne prekvapení. Nie iba vizuálnou stránkou jedál, ktoré Lukáš pripravuje, ale zabavíte sa aj pri čítaní receptu.

Ak mu náhodou nebudete rozumieť úplne celému, je to v poriadku. Ako nám prezradil Lukáš v rozhovore, ľudia mu najčastejšie píšu práve to, že aj keď polovici nerozumejú, tak jeho jedlá vyzerajú úžasne. K Instagramu ho doviedla jeho snúbenica, ktorej lákavé koláče si získali srdcia ľudí na jej profile Klaudi Rimka.

Ak ste sa s Chlopom v kuchni ešte nestretli, rýchlo si ho obľúbite pri tomto krátkom úryvku z receptu na lievance. “S naberačku vylej kúsoček cesta na panvicu. Kec sa ti objavia malé bublinky, neboj še nič tam neožilo. Len pretoč lievanec na druhú stranu, naj mu tiež kus zlatistú farbu dá panvica. Potom prikri zos pokrivku a nechaj na plameni das ďalšu minútku. Daj na tanier, prihoď dajakú prílohu (ale ne bandurky a ryžu).”

Na Lukášovom instagramovom profile nájdeme lákavé recepty na cestoviny, pizzu, šalát, rybu, hotdogy a množstvo ďalšieho. Pre väčšiu autenticitu sme nechali Lukášove odpovede v jazyku a štýle, ktorý používa aj pri písaní svojich receptov. Preto v nich nechýbajú nárečové slová.

V rozhovore s Lukášom Sirovcom, ktorý stojí za profilom Chlop v kuchni sa dozviete: Ako sa dostal k vareniu?

Prečo sa rozhodol túto svoju vášeň prepojiť s Instagramom?

Ako vznikol nápad písať recepty vo východniarčine?

Kedy si všimol, že má jeho koncept na Instagrame úspech?

Čo majú fanúšikovia na jeho receptoch najradšej?

Na začiatok sa nám predstavte, odkiaľ pochádzate a ako ste sa dostali k vareniu?

Pozdravujem šickych. Pochádzam z malej dedinky na východe Slovenska, presnejšie z Dolného Zemplína. Moje meno je Lukáš. K vareniu som sa dostal ako každý normálny, nelenivý, lačný človek. U nás sa bežne hovorí: “ked ce bida pricišne, naučiš še!” a tak to bolo aj v mojom prípade. Maminka na blízku nebola, tak som skúšal niečo ukuchtiť sám. Síce moje prvé lečo nechcel jesť ani pes, no druhé mu už chucilo.

Ako vznikol nápad prepojiť varenie s Instagramom?

To bol nápad mojej krásnej snúbenice. Dokedy som ju nepoznal, tak ani som neznal, čo Instagram je. Raz nafotila na svoj profil moje jedlo a ľudia chceli recept, páčilo sa im to a chceli toho viac. A tak za horami, dolinami vznikol “Chlop v kuchni” .

Vymýšľate si aj vlastné recepty?

Samozrejme áno, aj. Zas nehovorím, že nekuknem na internet na dajaký recept, ale riadim sa najmä tým, čo mi chutí a čo mne k tomu pasuje.

Čo pripravujete najradšej?

Svoj vlastný obľúbený recept nemám. Varím to, na čo mám práve chuť. A hlavne, čo chladnička dá.

Recepty opisujete častokrát vtipným spôsobom a navyše vo východniarčine. Na začiatku ste svoje príspevky písali v slovenčine bez nárečia. Prečo ste sa rozhodli to zmeniť?

Už si presne nepamätám ako to bolo na začiatku. Ale viem, že keď som jeden recept preposielal snúbenici, tak som to napísal tak na rýchlo z hlavy “po našim” a sa neskutočne na tom smiala. Tak som to skúsil písať takto od srdca aj na Instagram.

Na Instagrame máte takmer 15-tisíc sledovateľov. Kedy ste si všimli, že váš koncept začína byť obľúbený?

Postupom času ma ľudia začali označovať vo svojich profiloch s tým, že varili podľa mňa. Písali mi že im to veľmi chutilo a že sú to super jednoduché, rýchle jedlá. Také čo zvládne i chlop. A hlavne, že sa im páči vtipný spôsob, akým sú recepty písané.

Aké sú najčastejšie reakcie ľudí na vaše recepty?

Že aj keď polovicu nerozumejú, tak to vyzerá úžasne.

Venujete sa vareniu aj profesionálne?

Profesionálne sa vareniu nevenujem, nemám na to ani školu a určite v tom nie som ani profesionál. Ďalšia vec je, že za peniaze by ma to ani nebavilo. Baví ma to takto pre seba, pre priateľku, rodinu a kamarátov. A samozrejme mojich zlatých sledovateľov.

Ak vás Chlop v kuchni a jeho recepty zaujali, nezabudnite sledovať jeho profil na Instagrame, kde sa nie iba pokocháte jedlami, ktoré pripravuje, ale možno aj inšpirujete, čo pripraviť doma.