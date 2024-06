Slová princa Harryho vás nenechajú chladnými. Priznal, prečo si s bratom nie sú blízki, všetko zmenil jeden moment

Dnes majú medzi sebou napäté vzťahy, no nebolo to vždy tak. Z kedysi milovaných bratov sú úhlavní nepriatelia, ktorí nevedia nájsť spoločnú reč a má to svoj dôvod.

Kedysi nerozluční bratia spolu teraz takmer vôbec nehovoria a ich vzťah je na bode mrazu, informuje portál Mirror. Harry a Meghan sa v roku 2020 vzdali funkcie starších pracujúcich členov kráľovskej rodiny a odvtedy sa veci len zhoršili. Existuje však jeden moment, ktorý bol začiatkom konca. Princ Harry prezradil, kedy sa v ňom „niečo zmenilo“ a jeho vzťah s princom Williamom sa obrátil o 180 stupňov.

Stal sa jeho nepriateľom

Tridsaťdeväťročný vojvoda zo Sussexu odhalil moment, keď sa William stal jeho „úhlavným nepriateľom“. Malo k tomu dôjsť na pohrebe ich zosnulého starého otca princa Filipa. Harry vo svojich memoároch Spare opísal napäté stretnutie medzi súrodencami, ktoré sa odohralo len niekoľko týždňov po tom, ako Sussexovci poskytli rozhovor Oprah Winfrey. Pri spomienke na to, ako ich otec kráľ Karol prosil, aby sa prestali hádať, Harry napísal, že pri pohľade na svojho brata sa v ňom „niečo pohlo“.

Harry sa zameral na bratov vzhľad a napísal: „Všetko som si to uvedomil: jeho známy úškrn, ktorý bol vždy jeho štandardom v styku so mnou; jeho znepokojujúca plešatosť, pokročilejšia ako moja; jeho slávna podoba na mamu, ktorá sa časom vytrácala. S vekom.“

Keď Harry hovoril o tom, že si uvedomil, ako veľmi sa líši od svojho brata, dodal: „V niečom bol mojím zrkadlom, v niečom bol mojím opakom. Môj milovaný brat, môj úhlavný nepriateľ, ako sa to stalo?“

Zmierenie je nepravdepodobné

Rok po Filipovom pohrebe vydali Harry a Meghan dokusériu na Netflixe, v ktorej vykreslili život za múrmi paláca vo veľmi nelichotivom svetle. Vydanie vojvodovej bolestne úprimnej autobiografie v januári minulého roka len prilialo olej do ohňa, pričom Harry uviedol podrobnosti o súkromných hádkach a rozhovoroch.

Zmierenie Harryho a Williama sa tak zdá stále čoraz nepravdepodobnejšie, hoci vraj Harry dúfa, že sa ich roztržka neprenesie aj na ich deti. Kráľovský expert Tom Quinn to uviedol v rozhovore pre Mirror. Vysvetlil: „Harry a Meghan by tento problém radi obišli – boli by radi, keby sa bratranci a sesternice mohli pravidelne stretávať a mať pozitívny vzťah, keď vyrastú, ale nevidia spôsob, ako to urobiť, kým sú oni sami, Harry a Meghan, odcudzení. Harry povedal, že dúfa, že bratranci a sesternice môžu byť priateľmi aspoň v dospelosti.“