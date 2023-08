Slnko je v súčasnom cykle mimoriadne silnejšie. Jeho aktivita je prekvapivá, vedci to nepredpovedali

Pre Zem tá najdôležitejšia hviezda — naše Slnko, prechádza cyklami, ktoré trvajú 11 rokov. V každom cykle Slnko prechádza od relatívne pokojného štádia až k výraznej aktivite. Tá najväčšia, v súčasnom 25. slnečnom cykle by mala nastať až v roku 2025. No zdá sa, že Slnko je aktívnejšie, než sme predpokladali.

Polárna žiara a vyradenie satelitov

Jedna z vizuálne najkrajších súčastí slnečnej aktivity je polárna žiara. Svetlo zo Slnka interaguje s energetickými časticami z magnetosféry, čoho výsledkom je svetelné nebeské divadlo. Už z názvu je jasné, že k nej dochádza najmä na póloch. Vďaka výraznej slnečnej aktivite je možné ju teraz pozorovať aj v nižších polohách. A síce je to priam nadpozemské pozorovanie, pre citlivú techniku to nie je veľmi žiaduci stav, uvádza postdoktorand vesmírnej fyziky Daniel Billett na kanadskej univerzite Saskatchewan v článku na portáli The Conversation.

Príkladom toho bol aj rok 2022 a vypustenie internetových satelitov Starlink. Konkrétne išlo o 36. štart a predpokladalo sa, že všetko pôjde dobre, ako už 35-krát predtým. Avšak v deň štartu zasiahla Zem geomagnetická búrka zo Slnka. Táto udalosť vstrekla do hornej atmosféry Zeme veľké množstvo elektromagnetickej energie, ktorá zvýšila hustotu vzduchu a spôsobila, že 38 satelitov sa zrútilo na Zem.

Slnečný cyklus

Ako sme spomínali v úvode, Slnko funguje v cykloch, kde jeden trvá 11 rokov. Ten súčasný slnečný cyklus, označovaný ako 25. slnečný cyklus, začal v roku 2019. Na vrchole cyklu, ktorý nastáva spravidla po 5,5 roku, by malo byť Slnko vo svojej maximálnej aktivite. Momentálne máme za sebou štyri roky cyklu a vedci sú už teraz prekvapení.

V kontraste s 24. slnečným cyklom sme doteraz videli už oveľa viac geomagnetických búrok či polárnych žiar v nižších zemepisných šírkach, a tým pádom aj zhoršené podmienky pre satelity.

Bude teda veľmi zaujímavé sledovať, v najbližších mesiacoch až do roku 2025, aká bude slnečná aktivita a čo bude Slnko robiť, keď dosiahne svoje maximum.

Treba ale poznamenať, že geomagnetické búrky, ani výrazná slnečná aktivita, nie sú nijako nebezpečné pre ľudí a život na Zemi. Najväčšie problémy môžu mať navigačné systémy, ktoré nemusia fungovať správne a prípadné nesprávne načasovania vypúšťania satelitov. Inak sa slnečnej aktivity nemáme prečo obávať.