Skvelé správy! Vodný slalomár Jakub Grigar postúpil do semifinále kajak krosu na olympijských hrách

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar postúpil do semifinále kajak krosu na olympijských hrách. V pondelkovom prvom štvrťfinále na kanáli vo Vaires-sur-Marne síce prišiel do cieľa až tretí, no prvý Manuel Ochoa spravil chybu na poslednej bránke a klesol na štvrté miesto. S Grigarom postúpil aj Brit Joseph Clark.

Grigar sa v úvode dostal na čelo, no potom ho na prvej bránke súperi vytlačili a prepadol sa dozadu, kde bojoval s Čechom Jiřím Prskavcom. Ochoa s Clarkom im ušli a mali veľký náskok. Cieľ preťal ako prvý Ochoa. Prskavec záver vypustil, keďže videl, že sa už neposunie na prvé dve miesta. Tretí tak skončil Grigar a hneď po prejazde cieľom sa dozvedel, že rozhodcovia neuznali Ochoovi korektné absolvovanie poslednej ôsmej bránky a skončil tak posledný.

Medzi najlepšiu osmičku preto postúpili Clark so slovenským reprezentantom, v semifinále ich doplnili z druhej rozjazdy Finn Butcher z Nového Zélandu a Poliak Mateusz Polaczyk. V druhom semifinále sa predstavili domáci Boris Neveu, Švajčiar Martin Dougoud, Nemec Noah Hegge a Čech Lukáš Rohan.