Situácia v Turecku sa mení na anarchiu: Počet obetí zemetrasenia stúpol nad 25-tisíc, prebieha aj rabovanie

Počet obetí katastrofálneho zemetrasenia, ktoré začiatkom týždňa zasiahlo Turecko a Sýriu, stúpol v sobotu na viac ako 25 000. Priaznivá nie je ani otázka bezpečnosti v štáte, keďže začalo sa vo veľkom aj rabovať. Vzhľadom na situáciu ukončili svoje misie napríklad nemeckí, ale aj slovenskí hasiči a záchranári.

Úrady a zdravotnícke zdroje uviedli, že v dôsledku pondelkových otrasov s magnitúdou 7,8 zomrelo v sutinách v Turecku 21 848 ľudí, v Sýrii 3 553 ľudí. Celková potvrdená bilancia sa tak zvýšila na 25 401 mŕtvych.

V samotnom Turecku utrpelo zranenia približne 80 000 ľudí, uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý v sobotu navštívil zasiahnuté mesto Diyarbakir. Prezident dodal, že univerzity až do leta budú poskytovať iba diaľkové štúdium, čím sa uvoľnia štátne internáty pre preživších, ktorí zostali bez domova.

Rabovanie sa nevyplatí, už zadržali desiatky zlodejov

Turecké úrady v sobotu zadržali 48 ľudí v súvislosti s rabovaním v regiónoch postihnutých ničivým zemetrasením. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá. Erdogan v utorok vyhlásil stav núdze v desiatich juhovýchodných provinciách zasiahnutých zemetrasením, ktorý potrvá tri mesiace.

Podľa vyhlášky zverejnenej v oficiálnom vestníku môžu teraz prokurátori v rámci rozšírených právomocí zadržiavať ľudí za trestné činy rabovania sedem dní oproti štyrom. Erdogan v sobotu vyhlásil, vláda zasiahne proti tým, ktorí v postihnutých regiónoch rabujú a páchajú iné zločiny.

„Vyhlásil sme núdzový stav… Znamená to, že ľudia, ktorí sa zapájajú do rabovania alebo únosov, by odteraz mali brať na vedomie, že majú za chrbtom pevnú ruku štátu,“ vyhlásil Erdogan počas návštevy zóny postihnutej zemetrasením.

Slováci idú v nedeľu domov, dôvodom je aj bezpečnosť

Zo záchrannej misie na pomoc po ničivom zemetrasení sa z Turecka vrátia v nedeľu (12. 2.) aj Slováci. Potvrdila to hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.

„Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a aj na to, že od zemetrasenia uplynulo šesť dní, tím MV SR zložený z členov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby urobil všetko pre to, aby pomohol zachrániť preživších,“ uviedla.

Pripomenula, že slovenským záchranárom sa v Turecku doteraz podarilo vypátrať z ruín 12 živých osôb, ktoré boli následne odovzdané do starostlivosti miestnych úradov; z nich je päť dospelých a jedno dieťa mimo ohrozenia života.

Spolu so záchranármi sa vrátia aj tri osoby, ktoré sa nachádzali v oblasti vážne postihnutej zemetrasením. „Ich dom je v dôsledku zemetrasenia poškodený, prostredníctvom veľvyslanectva SR v Ankare požiadali o repatriáciu,“ informovala hovorkyňa.

Slovensko bude Turecku naďalej pomáhať v rámci humanitárnej či inej medzinárodnej asistencie. V nedeľu ráno poletí do Turecka lietadlo Leteckého útvaru MV s humanitárnou pomocou SR v objeme viac ako šesť ton. „Súčasťou zásielky je najmä potrebná potravinová pomoc, hygienické potreby a ďalší materiál, o ktorý Turecko požiadalo,“ spresnila Eliášová.