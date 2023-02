5-člennú tureckú rodinu zachránili spod trosiek po 5 dňoch. 70-ročná žena prežila až 122 hodín

Záchranári v Turecku vyslobodili päť živých členov jednej rodiny spod trosiek ich domu. Od ničivého zemetrasenia uplynulo 129 hodín. TASR informuje podľa agentúry AP.

V zničenom meste Nurdag v provincii Gaziantep najskôr v sobotu vyslobodili matku Havvu a dcéru Fatmagul Aslanové, informovala stanica HaberTurk. Záchranné tímy sa neskôr dostali k otcovi Hasanovi. Trval však na tom, aby najskôr vyslobodili jeho ďalšiu dcéru Zeynep a syna Saltika Bugra, uviedla stanica.

Hasana vytiahli ako posledného. Nadšení záchranári skandovali „Boh je veľký!“, keď ho prenášali do sanitky.

70-ročná žena prežila pod troskami až 122 hodín

V sobotu skoro ráno, päť dní po ničivom zemetrasení, zachránili aj štyroch ďalších ľudí. Bol medzi nimi 16-ročný mladík, ktorého vyslobodili spod trosiek 119 hodín po zemetrasení a 70-ročná ženu, ktorú zachránili o tri hodiny neskôr. „Aký je to deň?“, opýtal sa Kamil Can Agas svojich tureckých a kirgizských záchrancov v meste Kahramanmaras, uviedla televízia NTV. Keď ho vytiahli zo sutín, usmieval sa a zdalo sa, že je v poriadku.

Ďalšieho živého človeka, Ergina Guzeloglana (36), sa podarilo vyslobodiť v tureckom meste Antakya.

Nie všetko sa však skončilo nádejne. Záchranári sa v sobotu skoro ráno dostali k 13-ročnému dievčaťu v troskách budovy v provincii Hatay a zaintubovali ho. Zomrela však skôr, ako jej mohli lekári amputovať končatinu a vyslobodiť ju, informovali noviny Hurriyet.

Preživší sú už zázrakom

Okno na prežitie pod troskami sa podľa expertov rýchlo uzatvára. „Prvých 72 hodín sa považuje za kritických. Miera prežitia v priemere do 24 hodín je 74 percent, po 72 hodinách je to 22 percent a na piaty deň je to šesť percent,“ vyjadril sa odborník na prírodné nebezpečenstvá anglickej Nottingham Trent University Steven Godby.

Katastrofické zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už takmer 25-tisíc mŕtvych. Zaradilo sa tak medzi desať najsmrteľnejších za ostatných 20 rokov. V samotnom Turecku to bolo najsmrteľnejšie zemetrasenie sa viac ako 80 rokov.