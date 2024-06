Šimkovičová nepredložila dôležitú novelu zákona: Podľa Jaurovej bola už pripravená na stole, môžu za tým byť Dankove plány

V utorok 11. júna mala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (zvolená za SNS) predkladať novelu Zákona o mediálnych službách, ktorá je implementáciou európskeho Nariadenia o digitálnych službách. Do Národnej rady SR neprišla a nikoho o svojej absencii vopred neinformovala. Dôvodom jej neprítomnosti boli jachtárske preteky v Chorvátsku, ktorých sa zúčastnila spolu s poslancom Petrom Kotlárom.

Po tom, ako sa táto informácia objavila v médiách aj s upozornením, že Slovensko s týmto zákonom mešká a hrozia mu pokuty, sa šéfka rezortu kultúry vyjadrila na sociálnej sieti.

Ministerka si nesplnila svoju povinnosť

Tvrdí, že opozícia nemá chrbtovú kosť, útočí na ňu za pochybenia bývalých vlád a médiá zavádzajú. Za konanie Európskej komisie podľa nej nesú plnú zodpovednosť vlády Eduarda Hegera, Ľudovíta Ódora a bývalé ministerky kultúry Natália Milanová a Silvia Hroncová.

Poslankyňa Zora Jaurová (Progresívne Slovensko) ale upozorňuje na skutočnosť, že v čase, keď Šimkovičová nastúpila do úradu, mala zákon pripravený na stole.

„Bol hotový, prebehol diskusiami zúčastnených strán. Ja sa pýtam, čo robila od októbra 2023 až do januára 2024, kedy zákon predložila do MPK. Už vtedy bolo neskoro, pretože 17. februára uplynul deadline,“ povedala pre interez.

Zákon sa od januára niekde zasekol, parlament mal o ňom rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom má byť fakt, že proti nám Európska komisia vedie konanie o porušení práva EÚ, takzvaný infrigement. Rokovanie o zákone bolo nadradené všetkým ostatným bodom schôdze. Predkladať ho mala ministerka v utorok, do parlamentu ale neprišla.

K tejto skutočnosti uviedla, že svoju „dlhodobo plánovanú súkromnú cestu nemieni komentovať“.

„Prečo plánovala túto cestu v čase, keď mala predkladať najdôležitejší zákon, aký kedy predkladala? Je normálne, že ministerka v skrátenom legislatívnom konaní má niečo prezentovať a nepríde? 150 poslancov čakalo v parlamente, ministerka nepríde a nikomu o tom nedá vedieť. Ona teraz tvrdí, že to vlády pred ňou dostatočne nepripravili, ale aj keby to nebolo pripravené, mala dostatok času. A to, že neprišla, nemôže zdôvodňovať minulými vládami,“ povedala Jaurová s tým, že jedným z dôvodov, prečo sa so zákonom tak dlho čaká, môžu byť plány Andreja Danka (SNS).

Rada pre mediálne služby môže skončiť

„Danko blúzni o mediálnom úrade. Ak tomu dobre rozumiem, chcú zrušiť Radu pre mediálne služby. Takže zrejme to, že s tým čakali, je dôsledkom toho, že to chceli urobiť nejako inak,“ myslí si.

Jaurová tiež pripomína, že už od času, kedy sa legislatíva vyjednávala, teda od roku 2021, bola zriadená pracovná skupina a rozhodlo sa, že národnou autoritou, ktorá bude na zákon „dohliadať“, bude Rada pre mediálne služby. Tá sa na svoju úlohu pripravuje, odkedy sa legislatíva v roku 2022 prijala.

Nariadenie Európskej komisie o digitálnych službách bolo definitívne prijaté v októbri 2022. Jeho vyjednávanie trvalo dlho, ide o veľkú legislatívu, ktorej podstatou je, že to, čo je trestné offline, bude trestné aj v online svete.

Ako vysvetlila poslankyňa Zora Jaurová, ide o vytvorenie systému regulácie digitálneho prostredia, a to od sociálnych sietí cez obchodné platformy až po sprostredkovateľské portály (Booking). Nariadenie má chrániť občanov v digitálnom prostredí.