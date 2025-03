Šialený podvod režiséra: Netflix mu dal 11 miliónov na šou. On mal namiesto toho kupovať matrace, autá a bielizeň

Kým tento film môžeme nazvať prepadákom, poznáme ho takmer všetci — nie kvôli režisérovi, ale preto, že v ňom hrá legenda z Matrixu Keanu Reeves.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Od samurajského výtvoru však prešlo mnoho rokov a rovnako tak aj samotný režisér Carl Rinsch od roku 2013 prešiel osobnou evolúciou.

Ako informuje Variety, z neslávneho tvorcu blockbustera totiž údajne prešiel až k snahe okradnúť samotný Netflix, a to o celých 11 miliónov dolárov.

Čakali ho putá, namiesto natáčania údajne kúpil 6 luxusných áut a matrace za 638-tisíc

47-ročného režiséra namiesto premiéry novej šou čakali putá. Príslušné orgány ho mali zadržať po tom, ako bol obvinený z podvodu a prania špinavých peňazí. Režisér čelí ešte ďalším piatim obvineniam v súvislosti s jeho údajnou účasťou na obchode s majetkom, ktorý má pochádzať z nešpecifikovanej nezákonnej činnosti.

Streamovacia služba mala tvorcovi poskytnúť prvotný rozpočet 44 miliónov dolárov. Chceli, aby sa pustil do nedokončenej šou s názvom White Horse (neskôr premenovanej na Conquest).

V procese tvorby však mal Rinsch Netflix osloviť s prosbou o ďalších 11 miliónov dolárov. Tvrdil, že na dokončenie šou peniaze naozaj potrebuje.

Podľa obvinenia však Rinsch namiesto do šou investoval, veľmi rafinovane, radšej sám do seba. Všetko údajne poslal na svoj účet a začal rozmarne utrácať. Navštevoval drahé hotely, nakupoval si starožitnosti a investoval. Po celý čas upokojoval nadriadených so slovami, že natáčanie pokračuje bez problémov a on im poskytne kvalitný a úspešný výtvor.

Kým polovica peňazí zmizla v Rinschovom pokuse o investovanie, mal zároveň utratiť 638-tisíc dolárov na luxusné matrace či ďalších 295-tisíc dolárov na luxusnú posteľnú bielizeň. Podľa žaloby si režisér kúpil päť Rolls Roycov a jedno Ferrari za 2,4 milióna dolárov.

Jeho zdanlivo márnotratná cesta nakoniec skončila až tento utorok v západnom Hollywoode. Režisér bol zatknutý a obžalovaný za to, že spreneveril peniaze spoločnosti.

Rinschovi teraz v prípade preukázania viny hrozí až 90 rokov väzenia a vláda sa tiež snaží o to, aby jeho majetok prepadol.