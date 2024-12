Seriál s Keirou Knightley patrí medzi najsledovanejšie na Netflixe: Slovákom a Čechom sa však nepáči niekoľko vecí

Ak sa chcete vianočne naladiť, no nechcete sladkú klasiku, Netflix prináša seriálovú novinku Black Doves v hlavnej úlohe s Keirou Knightley. V súčasnosti patrí medzi tie najsledovanejšie, vyvoláva však zmiešané reakcie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Krimi s nádychom Vianoc

Ako informuje Netflix, Keira Knightley (stvárnila Helen Webb) a Ben Whishaw (hrá Sama Younga) si v seriálovej novinke Black Doves zahrali netradičnú dvojicu – špiónku a nájomného zabijaka. Aj keď to znie ako krimi plné napätia, nechýba aj trochu londýnskej vianočnej atmosféry. Helen je oddaná matka a starostlivá manželka, no zároveň je aj profesionálna špiónka. Už 10 rokov odovzdáva tajomstvá svojho manžela politika organizácii, pre ktorú pracuje.

Keď ale Helenin tajný milenec skončí mŕtvy a ona začne pátrať po páchateľovi, do služby je povolaný Helenin starý priateľ a zároveň nájomný vrah Sam, aby na ňu dohliadol. Nie je to však také ľahké. Sam a Helen napokon odhalia rozsiahle sprisahanie z temného londýnskeho podsvetia a blížiacu sa geopolitickú krízu.

Ľudia majú zmiešané pocity

Kým niektorých seriál ohúril, iní až takí nadšení nie sú. Na ČSFD má momentálne slabších 59 %, na IMDb získal 7,3 hviezdičiek z 10. Na Rotten Tomatoes mu kritici udelili pekné hodnotenie 94 %, no od divákov si seriál získal len 64 %.

Podľa niektorých divákov bol seriál chaotický a neraz v ňom dochádzalo k úplne nelogickým situáciám. Niektorí seriál obhajujú a veria, že také filmy a seriály jednoducho sú, občas sa objaví nejaká tá nelogickosť, no nemusí to znamenať, že je to celé nepozerateľné. Chvália herecké obsadenie a skvelé dialógy. Niektorí si myslia, že by úplne stačilo a seriál by bol lepší, ak by mal o polovicu menej epizód.