September bude špecifický, povedal hlavný hygienik Mikas. Vysvetlil ďalší možný vývoj pandémie

September bude špecifický mesiac, pretože môže napovedať, aký bude mať pandémia nového koronavírusu na Slovensku ďalší vývoj.

Po pondelkovom stretnutí so športovými zväzmi to vyhlásil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Zároveň avizoval, že tento týždeň sa situáciou okolo nového koronavírusu bude zaoberať aj ústredný krízový štáb a konzílium odborníkov.

Zasadne krízový štáb

Ústredný krízový štáb by sa mal v utorok zaoberať aj športovými podujatiami. Ako doplnil, na stretnutí diskutovali o opatreniach, ktoré sa chystajú v rámci zhoršovania sa epidemiologickej situácie a zachytenia druhej vlny v súvislosti s návratom ľudí z dovoleniek, zamestnancov do zamestnania a žiakov do škôl. September preto môže podľa neho napovedať, aký bude ďalší vývoj.

Závery zo stretnutia bude hlavný hygienik prezentovať na utorkovom ústrednom krízovom štábe a predstaví ich aj konzíliu odborníkov, ktoré má zasadať tento týždeň. “Budeme sa baviť o argumentoch a uvidíme, či sa podarí niektorým vyhovieť alebo nie,” povedal Mikas. Medzi argumentmi sú podľa neho opatrenia pri hromadných podujatiach, povolené kapacity štadiónov či pomoc športu mediálne alebo finančne.