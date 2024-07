Neuveríte, čo si so sebou berie na dovolenku herečka z Mamy na prenájom. Prísne pravidlo neporuší ani pri mori

Väčšina ľudí si na dovolenke dopraje. Najmä, keď si zaplatia za all inclusive a každé ráno si môžu vyberať z bufetových stolov. Skúšajú rôzne exotické jedlá, ochutnávajú nové veci a často volia zvláštne kombinácie, len aby ochutnali zo všetkého. Existujú však aj ľudia, ktorí sa držia svojej diéty a je im jedno, či sú doma, alebo za hranicami.

Ako sme vás informovali v článku, herečka Monika Szabó Horváthová začala pred letom chudnúť a hoci neskôr začala cvičiť, najväčšiu zmenu urobila, čo sa týka stravy. Roky pritom drží prerušovaný pôst, v rámci ktorého je len počas ôsmich hodín dňa, no teraz začala riešiť aj to, čo jedáva. A ako to vyzerá, drží sa toho aj na dovolenke.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó /Horváthová/ (@mon.szabo)

Nosí si so sebou váhu

Herečka v príspevku vysvetlila, že začala s „certifiedfasting“, čo je podľa jej slov niečo ako krabičkovanie s tým, že človek presne vie, čo varí a z čoho sa jeho jedlo skladá. Teraz na dovolenke ukázala, že je za tým oveľa viac. K jedeniu totiž nepotrebuje len príbor, ale tiež kuchynskú váhu, ktorú si so sebou berie všade.

„Najlepšie sú tie pohľady, keď beháte na raňajkách s vlastnou váhou,“ napísala Monika k fotografii svojich raňajok na sociálnej sieti. To, čo raňajkuje, si totiž poctivo váži. Na obed si zas dáva šalát a na večeru rieši najmä to, aby prijala čo najviac bielkovín.

Hoci Monika nešpecifikovala, koľko gramov majú mať jej raňajky, alebo ako to vlastne funguje, rozhodne to musel byť zvláštny pohľad vidieť v dovolenkovom rezorte niekoho, kto si váži tanier s raňajkami.