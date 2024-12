S Richardom Müllerom nezdieľa minulosť len Soňa. Jej kolegyňa Iveta Malachovská prezradila šokujúcu vec

Dámsky klub je zakaždým nabitý užitočnými informáciami, ktoré mnohým pomôžu v živote. Zaujímavé témy prinášajú hostia, ktorými sú odborníci alebo známe celebrity, pozvané do relácie. Jedným z nich bol spevák Richard Müller, pri ktorom si moderátorka zaspomínala na jednu vec.

Prirástli si k srdcu

Iveta Malachovská vyspovedala jedného z najobľúbenejších spevákov na slovenskej hudobnej scéne. Hoci moderovanie prebiehalo tak ako zvyčajne, zmenilo sa to v okamihu, kedy sa rozhodol spevák prehovoriť. „Na ktoré obdobie si spomínaš najradšej?“ znela Ivetina otázka položená spevákovi, ktorý prijal pozvanie do Dámskeho klubu, ako píše STVR.

Skôr než spevák odpovedal, v hlave sa jej začali vynárať spomienky na minulosť, o ktorých dala vedieť televíznym divákom. „Ja mám najradšej pieseň Bioelektrovízia, pretože to sme boli spolu, potom Tlakovú níž, ktorú sme točili spolu,“ zaspomínala si Iveta. Zdá sa, že moderátorka kedysi trávila veľa času so spevákom. Mala na to dôvod.

„Nie som si istý, či diváci vedia, že ty si bola moja úplne prvá manažérka,“ povedal Richard. „Teraz to už vedia. Naozaj sme si prirástli k srdcu,“ pokračovala Iveta s úsmevom na tvári.

Ktorá pieseň je tá naj?