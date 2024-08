Rybár z mora vytiahol neskutočný unikát. Takéhoto homára ste ešte nevideli, mal skončiť na tanieri, napokon je to inak

Koncom júla sa vydal mladý rybár skontrolovať svoje pasce pri pobreží malého štátu USA, New Hampshire. Lovil homáre, a keď jednu z pascí vytiahol, neveril svojim očiam. V jednom si však bol istý — homár, ktorého ulovil, je príliš krásny na to, aby skončil na tanieri.

Ako uvádza portál Science Alert, rybár menom Joseph Kramer vytiahol z mora homára, ktorého sfarbenie bolo zmesou najmä modrých, ale aj fialových či ružových pigmentov, ktoré na svetle vyzerali ako glazovaná keramika.

Kramer sa rozhodol správne a osud homára neskončil rovnako, ako pri bežne sfarbených jedincoch. Raritne zafarbený kôrovec sa dostal do vedeckého centra Seacoast Science Center, kde ho vystavujú. Akvarista Sam Rutka z tohto centra tvrdí, že ide o homára „z cukrovej vaty“ (doslovný preklad z anglického Cotton Candy Lobster), čo je raritná genetická anomália postihujúca približne jedného homára zo 100 miliónov.

Vytiahnuť z mora takého jedinca je neuveriteľne výnimočné, a to aj s ohliadnutím na to, že táto genetická anomália je pre homára nevýhodou, keďže sa nedokáže tak dobre maskovať pred predátormi.

Občas sa ale predsa podarí vyloviť takéhoto homára, podobný prípad sa udial v roku 2018 pri pobreží Kanady. Vtedy chytený homár mal ale oveľa svetlejšie odtiene ako tento.

Kramerov homár je oveľa tmavší, takže je zrejmé, že táto genetická anomália sa môže u jedincov výrazne líšiť.

A rare "cotton candy" lobster, a one-in-100-million genetic variant, was caught off New Hampshire's coast on July 31, 2024, by a local lobsterman and was donated to the Seacoast Science Center for educational purposes. pic.twitter.com/ya2GCtJsIA

— ACFA (@ACFishAssoc) August 1, 2024