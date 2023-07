Ruská stíhačka zaútočila na americký dron a poškodila mu vrtuľu. V Sýrii naň vystrelila svetlicu

Ruská stíhačka sa vo vzdušnom priestore Sýrie priblížila na vzdialenosť niekoľkých metrov k americkému dronu a vypálila naň svetlice, ktoré mu vážne poškodili vrtuľu. Oznámili to v utorok americké ozbrojené sily, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

K útoku na dron typu MQ-9 Reaper došlo v nedeľu, týždeň po tom, čo sa ruská stíhačka Su-35 v Sýrii nebezpečne priblížila k americkému prieskumnému lietadlu MC-12 so štvorčlennou posádkou a spôsobila jej problémy s ovládaním stroja.

„Vyzývame ruské sily v Sýrii, aby okamžite prestali s týmto bezohľadným, nevyprovokovaným a neprofesionálnym správaním sa,“ vyhlásil generál amerických vzdušných síl Alex Grynkewich.

The U.S. Department of Defense has released Footage from a July 23rd Incident over Syria that shows a Su-35S of the Russian Air Force conducting an Interception of an American MQ-9 “Reaper” Drone which was reportedly on a Anti-ISIS Mission; the Russian Aircraft can be seen acting… pic.twitter.com/6x06LMlX2Y

— OSINTdefender (@sentdefender) July 25, 2023