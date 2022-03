Rusi omylom uverejnili počet mŕtvych a ranených vojakov. Správu takmer okamžite zmazali

Na sociálnych sieťach sa začala šíriť informácia o tom, že Rusko prostredníctvom provládneho webu Komsomolskaya Pravda zverejnilo počet mŕtvych a ranených vojakov. Špekuluje sa, že informáciu uverejnil proukrajinský zamestnanec. Po chvíli bola správa stiahnutá.

O život malo prísť takmer 10 000 ruských vojakov

Rusko prišlo už o 9 861 vojakov a 16 153 je ranených. Takúto informáciu uverejnil portál podporovaný ruským ministerstvom obrany. Rusko verilo, že vojnu vyhrá v priebehu niekoľkých dní, predstavitelia nerátali s tým, že Ukrajina sa bude brániť niekoľko týždňov, informuje Daily Mail. Informácia o počte obetí bola z webu rýchlo stiahnutá.

Špekuluje sa, kto správu uverejnil. Odhaduje sa, že by mohlo ísť o proukrajinského zamestnanca. Čísla sa neuveriteľne líšia od informácií podsúvaných Kremľom. Podľa tých bolo do 2. marca zaznamenaných 498 úmrtí. Správy prišli po tom, čo satelitné snímky ukázali, že Putinove vojská prechádzajú do defenzívy a chystajú sa na dlhšiu vojnu. Samozrejme, Kremeľ tvrdí, že informácie sú falošné a na web sa dostali po tom, čo ho napadli hackeri, píše CNN Prima News.

Here’s a statement from KP: they say they were hacked. https://t.co/9EfE55vYUW pic.twitter.com/4ywQWSjyZN — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 21, 2022

Ukrajina odhaduje, že o život prišlo už 15 000 ruských vojakov. Podľa americkej vlády ich zomrelo najmenej 7 000. Informácia uverejnená prostredníctvom webu Komsomolskaya Pravda síce bola rýchlo stiahnutá, stále však bolo možné nájsť informácie v archíve. Aj keď pre Ukrajinu je to nemalý úspech, situácia aj naďalej vyzerá beznádejne.

Mariupoľ má slúžiť ako varovanie

Ruskí vojaci sa neľútostne hýbu vpred, na pozemné ciele útočia už aj za pomoci dronov. Ukrajinské obranné systémy sú na tom čoraz horšie, mestá pustošia ničivé útoky raketami. Ruské rakety zasiahli nedávno aj výcvikovú základňu pre zahraničných bojovníkov. Zomrelo 35 vojakov, 134 bolo ranených. Poškodené bolo aj zariadenie na opravu lietadiel, ako aj podzemné skrýše, v ktorých Kyjev ukrýva zbrane zo západu.

Najhoršie sú na tom mestá Mariupoľ, Charkov, Sumy a Černigov. Britskí analytici vyjadrili obavy, že ruská hypersonická strela Kinžal môže obísť aj systémy protiraketovej obrany. Rusko údajne plánuje celkom zničiť Mariupoľ. Pustošenie má slúžiť ako varovné znamenie pre ostatné mestá. Analytici si všimli opakujúci sa vzorec.

Zničia sa zásoby vody a potravín, spustia sa útoky na civilistov. Rusko čerpá zo skúseností, ktoré získalo počas bojov v Sýrii. Kyjev sa obáva aj toho, že k útokom sa čoskoro pripojí aj Bielorusko. Bieloruskí vojaci s najväčšou pravdepodobnosťou zaútočia na Ľvov zo západu. Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov sa vyjadril, že už teraz ruské vojská niekoľko menších miest jednoducho vymazali z povrchu zemského.

Vážnu hrozbu predstavujú aj ruskom vystrelené rakety, ktoré po náraze neexplodovali a stále sa ukrývajú pod troskami budov. Môže trvať celé mesiace, ba dokonca roky, kým sa podarí všetky zneškodniť.