Rumunsko zasiahlo ďalšie zemetrasenie. Otrasy boli zachytené na západnom i východnom Slovensku

Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 zasiahlo v utorok Rumunsko. Ide o druhé takto silné zemetrasenie v krajine za uplynulých 24 hodín. V oboch prípadoch neboli hlásené závažnejšie škody, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Utorkové zemetrasenie bolo zaznamenané o 15.16 h v regióne Gorj na juhozápade krajiny. Epicentrum sa nachádzalo v hĺbke 40 kilometrov, ukazujú dáta rumunského Národného ústavu pre fyziku Zeme.

Zemetrasenie bolo cítiť aj v rumunskej metropole Bukurešť i v meste Kluž na severe krajiny. Na sociálnych sieťach boli zverejnené videá, na ktorých vidieť, ako v obchode počas zemetrasenia padajú produkty z regálov, opisuje AP.

— EMSC (@LastQuake) February 14, 2023