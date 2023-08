Rozzúrený čašník v obľúbenej destinácii naháňal hosťa po parkovisku. Dôvod vás pravdepodobne šokuje

Predstavte si, že idete na dovolenke do luxusnej reštaurácie, kde strávite istý čas, dobre sa najete, zaplatíte a odídete. Čo by ste však robili v prípade, že by za vami bežal aj čašník a žiadal od vás peniaze navyše? Presne s touto situáciou sa musel vysporiadať jeden muž z Talianska, píše portál TN.

Ako to máte s tringeltom? Ľudia sa totiž delia do skupín podľa toho, či nechávajú štandardné percentá z celkovej ceny účtu podľa zvyklosti, alebo si cenu zaokrúhlia podľa svojej voľby, respektíve sú aj takí, ktorí prepitné nedávajú. A potom sú tu čašníci, ktorí si ho vypýtajú, niektorí sú dokonca ochotní bežať za vami až k autu.

Vo vychytenej oblasti francúzskej riviéry, Saint-Tropez, sa zámožnejší taliansky pán vybral s kamarátom do luxusnej reštaurácie. Talian po gastronomickom zážitku zaplatil a odišiel. Samozrejme, k účtu pridal aj tringelt, ktorý bol vo výške 500 eur. Áno, aj táto suma je sama o sebe vysoká a pre naše končiny v rámci prepitného až nepredstaviteľná, no muži jedli v podniku, kde za večeru platili v tisícoch eur.

500 eur je málo

Podľa Daily Mail sa čašník po skontrolovaní účtu nahneval a vyštartoval za bohatým Talianom na parkovisko. Tam mu vynadal, že nech sa vráti do podniku a zaplatí ešte minimálne ďalších 500 eur tringelt, pretože až 1 000 eur bolo približne 20 % z celkovej ceny účtu.

Muži viedli na parkovisku krátku slovnú roztržku, no celá situácia urazila najmä bohatého Taliana, ktorý údajne kamarátovi povedal, že do Saint-Tropez nechce už nikdy vstúpiť.