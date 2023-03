Romana Tabák odchádza od Borisa Kollára: Naštvalo ju odovzdanie migov. Verí si, že sa hodí do každého klubu

Mediálne populárna politička a čerstvá bývalá členka poslaneckého klubu Sme rodina, Romana Tabák, oznámila koniec v hnutí Borisa Kollára, keďže nesúhlasí s odovzdaním stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu.

Romana Tabák sa po konci v OĽaNO rozlúčila aj s poslaneckým klubom hnutia Sme rodina. Práve ku Kollárovi odišla po tom, čo nezahlasovala za vydanie súhlasu na väzobné stíhanie Roberta Fica. Teraz tak opúšťa poslanecký klub z dôvodu, že nesúhlasí s rozhodnutím poslať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu, ktoré Boris Kollár podporil.

„Nemôžem sa stotožniť s názorom klubu Sme rodina, ktorého som bola členom, že posielame na Ukrajinu naše stíhačky Mig – 29. Dôvodom je klamlivý a nelegitímny spôsob, akým prišlo k darovaniu našich migov na Ukrajinu,“ cituje jej slová portál Topky.

„Nemôžem nosiť do parlamentu tričko s nápisom stop vojne a pritom viem, že môj predseda dal súhlas na poslanie migov na Ukrajinu. Ako športovkyňa som zásadová,“ povedala Tabák.

Hodí sa do každého klubu

Čo sa týka blížiacich sa predčasných volieb, Tabák ešte nemá jasno, za akú stranu bude kandidovať, keďže s predčasným ukončením spolupráce v Sme rodine nerátala.

„Uvidíme, ako sa to všetko vykryštalizuje. S týmto som ja vôbec nerátala. Myslela som si, že do ďalších volieb pôjdem za Sme rodina, ale rozišli sme sa politicky a ja im ďakujem za spoluprácu. Keď si robíte svoju prácu, tak ja tým, že som typ ľudskej poslankyne, ja sa hodím do každého klubu. Robím si svoju prácu viac ako dobre,“ zneli slová poslankyne.