Rodina Teda Bundyho po 50 rokoch prehovorila: Odhalila obsah jeho posledných listov, ktoré doteraz verejnosť nevidela

Ted Bundy sa do dejín zapísal ako jeden z najbrutálnejších sériových vrahov. Vyrovnať sa s ohavnosťami, ktoré spáchal, bolo extrémne náročné nielen pre rodiny jeho obetí, ale aj pre samotnú Bundyho rodinu. Tá sa po 50 rokoch rozhodla prelomiť mlčanie.

Prirovnával sa ku Gándhímu

Ako informuje Mail Online, posledné listy najznámejšieho sériového vraha na svete z cely smrti prezrádzajú, že sa do posledného momentu pred popravou snažil presvedčiť svoju rodinu, že je nevinný. Z listov, ktoré sa jeho sesternica Edna Cowell Martin rozhodla zverejniť po 50 rokoch, vyplýva, že sa na rodinu hneval, že verí klebetám. Vyzýval ich, aby ignorovali dôkazy, ktoré proti nemu mala polícia, napriek tomu, že pred smrťou v elektrickom kresle sa k vraždám aj sám priznal. V jednom z listov dokonca prirovnal svoj pobyt za mrežami k boju indického vodcu Gándhího za nezávislosť.

Edna sa listy rozhodla uverejniť aj preto, lebo už čoskoro chystá vydanie knihy Dark Tide: Growing up with Ted Bundy o tom, aké to bolo vyrastať s človekom, z ktorého sa stal sériový vrah. Edna tvrdí, že Ted jej bol ako starší brat. V listoch jej písal, že čo sa stalo, stalo sa a on nemá výčitky ani necíti žiadnu ľútosť. Edna dodáva, že keď si uvedomila, čo Ted urobil, bolo jej z toho zle. Mala pocit, že bratranec ju zradil a manipuloval ňou.

Edna je prvým členom rodiny, ktorý do detailov opisuje, aké to bolo vyrastať s ním. Bundy svoju prvú známu obeť Lyndu Ann Healy zavraždil v roku 1974, Edna ju predtým, ako brutálnym spôsobom zomrela, niekoľkokrát stretla. Sesternica vo svojich listoch prosí Teda, aby sa pred popravou priznal. Dúfala, že ich spoločné detstvo strávené v Tacome ho presvedčí, aby urobil, čo je správne.

Trval na svojej nevine

„Ted, dlho mi trvalo, kým som sa vyrovnala s tým, že niekto, koho som považovala nielen za blízkeho priateľa, ale občas aj za dôverníka, je schopný spáchať násilné činy, ktoré máš na svedomí. Tak ako všetci v tvojej blízkosti, aj ja som videla len jednu tvoju stránku,“ písala Bundymu v jednom z listov Edna. Žiadala od neho vysvetlenie, odkiaľ sa v ňom vzala nenávisť, ktorá ho prinútila k takým otrasným zločinom.

V odpovedi na jeden z listov Bundy odpísal, že nebude reagovať priamo na jej obvinenia, no trvá na tom, že nikoho nezavraždil. Dodal, že jeho rodina ho v skutočnosti nikdy naozaj nepoznala. Inokedy zas popisoval svoj pobyt v cele. Písal, že veľa cvičí a spí dobre. Edna priznala, že dlho verila v Bundyho nevinu, chcela si ho v spomienkach uchovať ako bratranca, s ktorým vyrastala.

Prehliadali varovné signály

Rodina Teda Bundyho neskôr priznala, že dlho prehliadala varovné signály, ktoré zametali pod koberec, kým on chladnokrvne vraždil jednu obeť za druhou, píše Mail Online. Edna verí, že počas jedného z večierkov, ktoré hostila, Bundyho maska na chvíľu opadla a on sa na jednu z jej spolubývajúcich díval ako na svoju obeť. Oči mal temné, akoby to ani nebol on. Následne z večierka unáhlene odišiel.

V poslednom rozhovore deň pred smrťou Bundy obvinil zo svojich zločinov posadnutosť pornografiou. Poprava bola napokon vykonaná 24. januára 1989. Jeho posledným prianím bolo, aby jeho popol roztrúsili pozdĺž washingtonského pohoria, kde pochoval niekoľko zo svojich obetí.