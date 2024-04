Rodičia, pozor, škola si vás môže preveriť: Ak často využívate túto právomoc, môžete mať problém

Ako informuje web TV Noviny, vymeškané hodiny predstavujú v školách čoraz väčší problém a netýka sa to len žiakov z rómskych komunít. Ministerstvo školstva ale chystá zmenu.

V súčasnosti platí, že dieťa nemusí mať ospravedlnenku od lekára, ak nechýba v škole viac ako 5 dní. Stačí ospravedlnenka od rodiča. To sa ale často zneužíva. Počet ospravedlnených vymeškaných hodín v priebehu posledných rokov výrazne stúpol, a to zo 49 hodín na žiaka na 113 hodín na žiaka. Ministerstvo školstva preto prichádza so zmenou. Po novom si škola u pediatra bude môcť pri opakovaných ospravedlnenkách overiť, či bolo dieťa naozaj choré.

Vymeškané hodiny by mal riešiť aj zákon. Podľa ministra Tomáša Druckera sa zmena dostane už na najbližšiu schôdzu parlamentu.