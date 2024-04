Robert Fico by si na poste predsedu parlamentu želal Andreja Danka. Vraj by to znamenalo stabilitu vládnej koalície

Pre Slovensko by bolo najlepšie, ak by sa stal predsedom Národnej rady (NR) SR šéf SNS Andrej Danko. Spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) by takáto „trojička“ poukazovala na stabilitu vládnej koalície aj Slovenska.

V relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal Fico. Rešpektuje však, že post patrí podľa platnej koaličnej zmluvy Hlasu-SD. Téme nového predsedu NR SR sa koalícia podľa jeho slov bude venovať až o niekoľko týždňov až mesiacov.

Reakcia Hlasu

„Absolútne najlepším riešením pre Slovensko by bolo, keby vo vládnej koalícii vznikla dohoda, aby bol prezidentom už zvolený Peter Pellegrini, predsedom vlády by bol Robert Fico a predsedom parlamentu by bol Andrej Danko. Toto by bolo pre vládnu koalíciu to najlepšie, to by boli tie tri Svätoplukove prúty, ktoré by potom fungovali,“ vyhlásil premiér.

Ukázala by sa podľa neho mimoriadna stabilita koalície. Takáto „trojička“ by podľa neho pomohla garantovať aj stabilitu Slovenska a „veľmi dynamické“ plnenie programového vyhlásenia vlády. Fico to označil za svoj politický názor. Zotrvanie podpredsedu NR SR Petra Žigu na poste vedenia parlamentu považujú v koalícii za dočasné riešenie.

K Ficovým slovám sa už vyjadrila aj strana Hlas-SD. Tá odkazuje, že nezdieľa názor premiéra a pripomína, že koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá vychádza z pomerov po parlamentných voľbách. Po prezidentských voľbách sa podľa Hlasu-SD tieto pomery nezmenili.