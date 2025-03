Riaditeľka Múzea Betliar čelí trestnému oznámeniu: Mala sa dotýkať zamestnancov, mimovládka hovorí o sexuálnom obťažovaní

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na poverenú riaditeľku Múzea Betliar, Andreu Predajňovú. To sa týka obvinení zo strany zamestnancov, ktorí tvrdia, že ich má Predajňová diskriminovať, šikanovať a ponižovať. Zazneli aj obvinenia zo sexuálneho obťažovania.

„13. 12. 2024 zamestnankyňu chytila dvakrát po sebe za nos a zakývala jej tak hlavou, akoby bola malé dieťa. Dňa 17. 12. 2024 rovnakým spôsobom chytila za nos aj ďalšiu kolegyňu. Dňa 14. 01. 2025 chytila inú zamestnankyňu pod krk, avšak nie je jasné, s akým úmyslom,“ píšu zamestnanci SNM-Betliar v sťažnosti.

Závažné obvinenia

Okrem chytania nosov sa mala poverená riaditeľka zamestnancov dotýkať, hladiť im vlasy či hlavy. IĽP upozorňuje, že ide o závažné obvinenia, ktoré už rieši inšpektorát práce Košice.

„Podľa zverejnených informácií malo dôjsť zo strany poverenej vedúcej Múzea Betliar k opakovanému nevhodnému fyzickému kontaktu s viacerými zamestnankyňami. Vo viacerých prípadoch malo ísť o neželané hladkanie a dotyky. Máme za to, že mohlo prísť k porušeniu § 2a ods. 5 zákona č. 365/2004 Z. z., teda k sexuálnemu obťažovaniu,“ povedala právnička IĹP Katarína Klimentová.

Ďalej vysvetľuje, že sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne, ale aj fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské, alebo urážlivé prostredie.

Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher uviedol, že táto vec si vyžaduje dôkladné vyšetrenie aj vzhľadom na to, že na tlačovej konferencii Martiny Šimkovičovej, Lukáša Machalu a Andrey Predajňovej došlo z ich strany k neakceptovateľnému správaniu a prejavom. „Obsah aj spôsob vyjadrovania Martiny Šimkovičovej, Andrey Predajňovej, ale aj úškrny úradníka Lukáša Machalu v súvislosti s telesnými útokmi na zamestnankyne Múzea Betliar sú neakceptovateľné,“ odkázal s tým, že „feudalizmus už skončil“.

Tlačová konferencia

Obvinenia zamestnancov Múzea Betliar označili ministerka kultúry, generálny tajomník služobného úradu aj poverená riaditeľka za diskreditačnú kampaň. Tú mal spustiť bývalý riaditeľ Július Barczi.

Podľa Predajňovej by to „schytával“ ktokoľvek, kto by prišiel do múzea mimo „tejto zostavy“, čím myslela zamestnancov. Tvrdí, že ju psychicky šikanujú. „Hovorí sa tomu staffing, keď podriadení šikanujú nadriadeného.“

Šéfka kultúry uviedla, že Predajňová zažíva to, čo ona od svojho nástupu na rezort. „Šikanu, mobbing, sliedenie, klamstvá. Presne to isté, čo robia pani riaditeľke, mám ja. Klamstvo, vymýšľanie si, palcové titulky, niekedy sa nestačím čudovať, čo si o sebe prečítam, totálne klamstvá a ospravedlnenie neprichádza,“ povedala.