Realitný expert Martin Čapo o predaji nehnuteľností, v ktorých niekto umrel: Citliví klienti si ich dávajú „vyčistiť“

Trh s nehnuteľnosťami sa neustále mení. Dopyt stúpa, počet lákavých ponúk klesá, ceny sa viac-menej nemenia. Hľadanie vhodnej nehnuteľnosti na bývanie, či ako investičnej príležitosti môže byť niekedy ošemetné. A ak sa niekto spoliehal, že domy a byty, respektíve budovy, v ktorých sa odohrali smutné udalosti, niečo spravia s dôležitými premennými, ktoré vplývajú najmä na jej cenu, mýlil sa.

Netýka sa to len starých bytoviek či domov, ale aj novostavieb. Ako sa predávajú nehnuteľnosti, ktoré majú za sebou smutnú minulosť? Na túto a mnohé ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia, sme sa opýtali realitného makléra Martina Čapa z kancelárie Riešime bývanie.

V článku sa dozviete aj: ako sa predávajú nehnuteľnosti s tragickou minulosťou;

či tento faktor nejako vplýva na cenu predávanej nehnuteľnosti;

či je potrebné o takejto skutočnosti informovať už v inzeráte;

či sú Slováci podnikaví a vyhľadávajú podobné nehnuteľnosti vo veľkom.

Ako Martin Čapo, tak aj jeho kolegovia už predávali rôzne nehnuteľnosti, aj tie s pohnutým osudom. „Stáva sa to, prirodzene. Obzvlášť u starších nehnuteľností, ktoré sú predmetom dedičstva,“ vysvetľuje Čapo, že ide o prirodzený kolobeh života nehnuteľnosti. Na prekvapenie sa ale o tom, že v byte či dome straší, hovorí aj o tých postavených relatívne nedávno.

„Straší“ aj v novostavbách

„O tom, že tam straší, sa hovorilo aj v prípade niektorých novostavieb, keď ešte neboli obsadené. Myslím, že to patrí skôr k takému folklóru,“ hovorí. Ako ale dodal, vo svojej praxi nikdy žiadne nadprirodzené udalosti v nehnuteľnostiach nezaznamenali.

Je úplne normálne, že práve takéto nehnuteľnosti, ktoré sa môžu „pochváliť“ prívlastkom „strašidelné“, lákajú pozornosť aj tých, ktorí nemajú záujem o ich kúpu.

„Nehnuteľnosti sa predávajú na základe ich parametrov a toho, ako ich subjektívne kupujúci vnímajú. Smutná história v nehnuteľnostiach nie je zjavná a už vôbec to nie je niečo, čo by sa dávalo do predajného argumentu,“ reaguje Čapo na otázku, či je o nehnuteľnosti, v ktorých údajne straší, vo všeobecnosti väčší záujem. Dokonca si ani nepamätá, že by niekedy spolupracoval s klientmi, ktorí by išli vyslovene len po takýchto nehnuteľnostiach.

Senzitívnejšie povahy si dávajú nehnuteľnosti „vyčistiť“

Ako ale skúsený realitný maklér spomína, nehnuteľnosti, kde k nejakej tragickej udalosti došlo, už s jej dedičmi predával a bol tiež svedkom toho, že kupujúci niekedy aj bez ohľadu na minulosť priestorov nenechávajú nič na náhodu. „Stalo sa, že niektorí senzitívnejší kupujúci si dajú nehnuteľnosť „zmerať“ alebo „vyčistiť“, ale je to skôr z ich pohnútky než z nejakého preukázateľného problému na nehnuteľnosti,“ hovorí.

Seriózny predávajúci ale všetkých záujemcov o minulosti predávaného objektu vždy o všetkom vopred informuje, aj keď to, že v ňom došlo k nešťastnej tragédii, v inzeráte nebýva primárne zverejnené. Pri takomto type predaja ale na stole podľa Čapa takáto otázka býva. „My sme zástancami transparentnosti. Nie je to síce v inzeráte nehnuteľnosti, avšak pri obhliadke sa to, prirodzene, v nejakom momente zverejní,“ vysvetľuje.