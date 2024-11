Ľudia reagujú na výzvu Zdenky Prednej a pýtajú si od nej peniaze za hymnu. Satirickú stránku si mala zablokovať

Na Slovensku už niekoľko týždňov rezonuje téma novej verzie hymny. Tú v čase, keď sa hovorí o konsolidácii a uťahovaní opaskov, dohodlo ministerstvo kultúry s Oskarom Rózsom. Z celkovej sumy 46 500 eur mu Šimkovičovej rezort zaplatí asi 20-tisíc.

Článok pokračuje pod videom ↓

Multiinštrumentalista, skladateľ a dirigent sa nedávno vyjadril, že hymna nebude venovaná všetkým. Časti spoločnosti navyše odkázal, že sa jej kráti čas. K celej situácii sa po dlhom čase vyjadrila aj jeho manželka Zdenka Predná.

Ľuďom sľúbila peniaze

Predná odkázala ľuďom, aby si zisťovali a overovali informácie. K tomu navyše neskôr pridala prepočet sumy za hymnu na osobu a aj honorár jej manžela.

„A kto má neochvejný pocit, že na hymnu nechce dávať svoje peniažky… Nie je problém… pošlite mi číslo účtu a pošlem vám vaše peniažky tuto z kuchyne kľudne aj dopredu! (A nie, ešte neprišli),“ napísala.

Jej výzvy sa chytila satirická stránka Skromne. „Ak chcete, aby vás Zdenka Predná platila zo svojho, tak ste sa dočkali. Inak, neviete koľko stojí 1 prevod? Myslím, že tak 5 centov… a to se bance vyplatí! P. S. Ja tam pošlem číslo charitatívneho účtu,“ napísal admin.

Krátko nato pribudol na stránke ďalší status. „Zdenka Predná, reagujem na tvoju výzvu. Moje prachy za hymnu mi láskavo pošli sem. Nepísal by som to verejne, ale zablokovala si všetky ostatné možnosti, ako sa s tebou skontaktovať. Čakám,“ odkázal a neskôr dodal: „EDIT: Á… už si ma blokla. Ticho počkám, či to prejde…“

Neskôr stránka pridala nové informácie. Údajne treba napísať priamo hudobníkovi. „Tak funguje to vraj takto: Napíšte na [email protected], a keď uvediete aj meno a rok narodenia, tak pošlú peniaze na účet,“ tvrdia.

„Dobre tomu rozumiem, že mám poslať za každého člena našej rodiny samostatný email so žiadosťou, áno? Kamarát sa pýta,“ napísal jeden z komentujúcich.

„Stačí spolu… rodinný packet,“ znie odpoveď.