Raketový systém HIMARS mení priebeh vojny. Rusi sa proti nemu nevedia brániť, ničí im sklady a zabíja vojakov

Kým na začiatku vojny pomáhal Ukrajine napríklad dron Bayraktar, momentálna situácia na bojisku je iná. Rusko sa presunulo najmä do oblasti Donbasu a ukrajinskú armádu zasypávalo tisíckami delostreleckých striel.

Zúfalé prosby Ukrajiny o pomoc a o dodávku ťažkých zbraní, ktoré dokážu naozaj meniť priebeh vojny, boli vyslyšané. Ukrajina dostala v júni osem kusov raketových systémov HIMARS.

V článku sa dozviete: Čo je to HIMARS

Ako funguje

Prečo Rusom naháňa strach

Aké má za sebou úspechy

Názov HIMARS pochádza zo skratky High Mobility Artillery Rocket System. Ide o salvový raketový systém určený na ničenie delostrelectva, ale aj skladov, infraštruktúry, protivzdušnej obrany, transportérov a podobne. Jednoducho, čo je potrebné zničiť, s tým sa HIMARS rád popasuje. A vychádza mu to.

V službe americkej armády je od roku 2005 a ide tak o pomerne nové zariadenie, ktoré je navyše neustále vylepšované. Je umiestnené na podvozku o pohone 6×6, pričom dokáže dosiahnuť úctyhodnú rýchlosť 85 km/h s dojazdom 480 kilometrov. Umožňuje tak vykonávať rýchle presuny, čím sa dokáže vyhnúť prípadnému zameraniu nepriateľom. Obsluhuje ho trojčlenná posádka pozostávajúca z vodiča, strelca a veliteľa. Systém je však uspôsobený tak, že by ho v prípade nutnosti dokázal ovládať aj jeden človek.

To najdôležitejšie na tomto systéme je však to, akou silou disponuje. Štandardne nesie v kontajneri 6 rakiet kalibru 227 mm. Tie majú dolet až do 84 kilometrov. Rakety sa však neustále vyvíjajú, zlepšuje sa ich účinnosť a sila. Výhodou je, že na HIMARS je možné pripojiť rôzne typy kontajnerov a rakiet, ktorých účinný dostrel môže byť ešte vyšší.

Boje na Ukrajine

HIMARS svoju ostrú prevádzku zažíva práve na Ukrajine a výrobca Lockheed Martin Missiles & Fire Control môže mať z jeho pôsobenia radosť.

Ako píše SME, momentálny scenár je rovnaký. Strela vypálená z HIMARS zasiahne ruský muničný sklad a vypuknú požiare, pri ktorých ešte hodiny potom vybuchuje ruská munícia. Výhodou HIMARS je, že je účinný a mimoriadne presný. Kým Rusko čistí svoje sklady a presúva muníciu z čias sovietskej éry, ktorá je na dnešnú dobu jednoducho primitívna, Ukrajina vďaka HIMARS cielene zasiahne muničné sklady a tie sa potom obracajú proti Rusom.

A warehouse containing ammunition is on fire in Russian-occupied Kadiivka, Luhansk region, Ukraine. HIMARS in action. pic.twitter.com/zKeZTZaLKb — Michael MacKay (@mhmck) July 15, 2022

Ako píše Trend začiatkom tohto týždňa vybuchol ruský muničný sklad v meste Nova Kachovka v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Cez noc bol sklad úplne zničený a zahynulo pritom 52 ruských vojakov vrátane 12 dôstojníkov, informovala ukrajinská armáda. Podľa analytika Kylea Glena zničili raketomety HIMARS za posledné dva týždne už 19 skladov, ktoré kontrolovali Rusi. Ukrajinci taktiež tvrdia, že približne 150 ruských vojakov a dôstojníkov zahynulo 10. júla pri útoku na veliteľské stanovište v Chersonskej oblasti.

Proti HIMARS sa nevedia brániť

Problémom pre ruskú armádu je, že keď raketa vypálená z HIMARS letí na cieľ, zastaviť ju nevedia. Ich pýcha protivzdušnej obrany, systém S-400, zlyháva, píše Denník Štandard. Aj keď výrobca rakiet sľuboval ochranu pred nadzvukovými raketami, ako uvádza Forbes zjavne sľúbil to, čo nedokáže.

Muničné sklady Ruska na území Ukrajiny tak ostávajú bez ochrany pred HIMARS a to sa im vypomsťuje.

The map comparing of #Russian missile attacks on July 8 and July 12. The outcome of missile strikes on Russian ammo dumps by the Armed Forces of #Ukraine. Figuratively, we can call it „HIMARS Effect“ pic.twitter.com/Ev7mPZKh9l — Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 13, 2022

Boja sa aj Rusi

Ruský vojenský bloger Roman Saponkov tvrdí, že útoky raketami z HIMARS sú také presné, že dokážu pristáť na jednocentovke, uvádza Telegraph. „Urobili na mňa dojem, nebudem klamať,“ povedal, keď videl rakety v akcii.

HIMARS tak dokáže podkopávať aj morálku ruskej armády, čo je z hľadiska vedenia vojny mimoriadne dôležité. A vedomosť, že muničný sklad, ktorý sa musí nachádzať v blízkosti vojakov je prakticky bez ochrany, na pohodlí rozhodne nepridá.

Destroyed Russian warehouses and command posts, freed Zmiinyi Island… HIMARS have proven: 🇺🇸 weapons are way better than anything RF has. Ukrainians have proven: we can quickly learn and effectively control modern Western weapons. Conclusion? More weapons = more victories. pic.twitter.com/eLKYFbowfO — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 4, 2022

Samozrejme, z Ruska prišli už aj dezinformácie týkajúce sa systému. Ruské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že ruské sily počas víkendu zničili v Doneckej oblasti dva raketové odpaľovacie systémy HIMARS americkej výroby a sklady zbraní, v ktorých boli aj rakety. Ministerstvo zverejnilo aj videozáznam, ktorý údajne zachytáva tento útok, uvádza TASR.

Toto tvrdenie však Ukrajina vyvrátila: „Ruskí propagandisti aktívne šíria nepravdivé informácie o údajnom zničení amerického raketového systému HIMARS,“ napísali ukrajinské ozbrojené sily vo vyhlásení. „Zdôrazňujeme, že táto správa nezodpovedá realite a nie je ničím iným ako dezinformáciou,“ dodali. Že je systém v poriadku potvrdilo aj USA.

Prídu ešte ďalšie

Je jasné, že iba systém HIMARS vojnu nevyhrá. Je to však veľká pomoc, ktorá môže narušiť ruskú logistiku a spôsobiť výrazné straty. Na Ukrajinu v dohľadnej dobe prídu ešte ďalšie štyri systémy, bude ich tam spolu 12.

Nasadené HIMARS je pritom možné použiť iba na území Ukrajiny, ako píše SME. To bolo podmienkou dodávky zbraní z USA na Ukrajinu a systém bol špeciálne upravený tak, aby sa nemohli zasiahnuť ciele na ruskom území.

USA potvrdili, že Ukrajine budú pomáhať aj naďalej. „Ak si Rusi myslia, že vydržia dlhšie ako Ukrajina, mali by zmeniť svoj postoj,“ uvádza web DefenseNews.