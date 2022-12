Raj pre vegánov sa nachádza na Slovensku: Medzi TOP 5 najlepšími destináciami sa umiestnila aj Bratislava

Vegánstvo sa v posledných rokoch stáva obľúbeným a stále sa o tento spôsob života zaujíma viac ľudí. Prispôsobiť sa tak musela aj gastronómia, ktorá sa obohatila aj o reštaurácie, kde je všetko jedlo pripravované výlučne na rastlinnej báze. V Európe je hneď niekoľko miest, kde si na svoje prídu aj vegáni, pričom na vysokej priečke sa umiestnilo aj naše hlavné mesto, ukazuje prieskum.

Už dávno nejde len o obyčajný pojem, ktorý sa snaží predrať na povrch. Vegánsky lifestyle za posledné roky dostal množstvo priestoru a dokázal, že má svoje výhody. Život bez konzumácie akýchkoľvek produktov zo zvierat dnes preferujú dokonca aj niektorí profesionálni športovci, ktorým to pod dohľadom odborníka dokázalo dokonca pomôcť vo výkonnosti.

Keďže počet ľudí na vegánskej strave prudko narástol, začali vznikať aj podniky, kde sa všetko pripravuje práve na rastlinnom princípe. Zatiaľ čo pre niekoho môžu tieto jedlá vyzerať nelákavo, v skutočnosti ide o vitamínové „bomby“ plné zeleniny a iných potravín, ktoré ľudské telo potrebuje.

Vegánske reštaurácie sa tak zaradili do bežných gastronomických prevádzok a podobne ako aj pri ostatných, aj tu sa rieši hlavne cena jedál. Portál BesteCasinosOnline spravil prieskum, ktorý odhalil a bodovo zoradil mestá v Európe, kde sa vegáni najedia najlacnejšie. Štúdia sa vykonávala v 60 mestách po celej Európe, pričom bodový súčet vznikol z faktorov, ako cena jedla či kvalita prevádzky.

Najlepšie v európskom hodnotení sa umiestnil poľský Krakov. Ten získal v hodnotení až 91,42 bodov, čím sa stal absolútnym víťazom, a teda gastronomickým rajom pre vegánov. V druhom najväčšom meste Poľska žije približne 800-tisíc obyvateľov, ktorí majú na výber z 263 vegánskych podnikov, v ktorých sa priemerná cena za jedlo pohybuje na úrovni 11 eur.

Druhé miesto obsadil Tallinn. Estónske hlavné mesto sa dlhodobo snaží napredovať v každej oblasti, pričom vegánstvo nie je výnimkou. Klenot v Pobaltí, ako sa Tallinnu hovorí, získal v prieskume hodnotenie 82,54. Ponúka 145 vegánskych reštaurácií, v ktorých sa ceny pohybujú o čosi vyššie než v Poľsku. Za jedlo rastlinného typu tam necháte v priemere 16 eur.

Pomyselné bronzové 3. miesto si v prieskume vyslúžila Budapešť. Až 497 vegánskych reštaurácií, priemerná cena 15,50 eur na jedlo a hodnotenie 81,26. Na štvrté miesto zasadla slovinská Ľubľana s cenami okolo 16 eur a 123 reštauráciami vegánskeho typu.

Na 5. mieste sa spomedzi európskej konkurencie umiestnila Bratislava. V hlavnom meste Slovenska nájdete 94 vegánskych podnikov, v ktorých ponúkajú jedlo v priemere za 12,75 eur. Bratislava získala v hodnotení 78,58 bodov, čím sa dostala aj pred také metropoly ako Varšava, Tirana, Záhreb alebo Riga.

Prieskum sa okrem toho, kde sa najesť v spojení pomeru cena/kvalita, venoval aj miestam, ktoré určite nestoja za vašu návštevu. Respektíve, ak ste vegán a radi cestujete po Európe, mestá ako Londýn, Ženeva a Zürich. V týchto miestach to však nie je o nízkej kvalite jedla, ale skôr o cene, na ktorú sa prieskum primárne zameriaval. Napríklad v uvedených švajčiarskych mestách stojí jedlo vo vegánskej reštaurácii približne 35 eur.

Kraków is first and Tallinn is the second most affordable European city to be vegan 🌱 pic.twitter.com/Pej0nQ3Bby

— Krzysztof Bulski (@chrisbulski) December 1, 2022