Putinova neter „prestrelila“: Prezradila citlivé a utajované informácie o vojakoch bojujúcich proti Ukrajine

Putinova neter Anna Civiľovová sa preriekla o skutočných číslach stratených ruských vojakov. Počas rokovania Štátnej dumy vyhlásila, že na Ukrajine sa stratilo asi 50-tisíc vojakov vyslaných Moskvou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Preriekla sa

Ako informoval The Moscow Times, Civiľovová, ktorá je zároveň aj tajomníčkou ruského ministra obrany, tieto slová vyriekla pri guľatom stole v dolnej komore parlamentu, keď hovorila o odberoch DNA.

O tie si zadarmo môžu zažiadať príbuzní nezvestných vojakov, aby tak úrady mohli rýchlejšie zistiť totožnosť padlých a dodať rodinám informácie. Vojaci totižto pred odchodom na front tiež podstúpili odber DNA.

„Týchto príbuzných je asi 48-tisíc,“ preriekla sa, a na jej slová okamžite reagoval šéf výboru pre obranu Sergej Kartapolov. „To by som nikde nešíril. Civiľovová práve prezradila údaje, vrátane tých o nezvestných v boji. Dôrazne vás žiadam, aby ste tieto čísla nikde neuvádzali. Sú to utajované a dosť citlivé informácie. Myslite na to, že nechceme, aby tieto čísla niekde kolovali,“ zdôraznil.

Putinova neter sa svoje vyjadrenie snažila opraviť s tým, že nejde o číslo nezvestných osôb, ale o žiadosti o odbery.

Rusko od začiatku vojny informácie o stratách oficiálne nezverejňuje. Čísla, o ktorých sa hovorí, sú z amerických alebo ukrajinských zdrojov.