Blanár sa opäť stretol s ruským ministrom Lavrovom: Hovorili spolu o národných záujmoch Slovenska

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa vo štvrtok na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Hovorili spolu aj o dodávkach zemného plynu a Ukrajine. TASR o tom informuje na základe príspevku slovenského ministerstva zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook.

„Diskutovali sme o vývoji v OBSE, kde práve dnes (štvrtok) došlo k dohode vo voľbe najvyšších štyroch pozícií vo vedení OBSE vrátane voľby generálneho tajomníka, ktorým sa stal turecký kandidát Feridun Sinirlioglu,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie, ktorý s ruským ministrom otvoril tiež témy týkajúce sa národných záujmov v oblasti energetických zdrojov.

Podľa jeho slov je v záujme SR zachovať existujúce koridory z Ruskej federácie pre tranzit ropy a plynu, ktoré sú spoľahlivé a cenovo stabilné. „Aj keď pracujeme na diverzifikácii týchto dodávok, je pre nás dôležité mať zabezpečené dodávky v množstve, aké potrebujeme, a za výhodnú cenu,“ vyhlásil Blanár.

Rusi vraj budú dodržiavať záväzky

Ruská strana potvrdila, že je pripravená naďalej dodržiavať svoje záväzky pri dodávkach. Ministri podľa vyhlásenia hovorili aj o rokovaní podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v Petrohrade o dodávkach plynu na Slovensko.

Šéf slovenskej diplomacie tiež zopakoval konzistentný pohľad SR na vojenský konflikt na Ukrajine s dôrazom na porušenie medzinárodného práva. Blanár apeloval na ruskú stranu v súvislosti s mierovými rokovaniami, zastavením zabíjania čím skôr a zdôraznil, že je potrebné hľadať diplomatické riešenia v súlade s princípmi Charty OSN.

Na pripravovanom mierovom summite je podľa neho nevyhnutná účasť všetkých globálnych aktérov. Rovnako opäť zdôraznil, že Slovensko podporuje mierové iniciatívy na Ukrajine a že sa pripája aj k mierovej iniciatíve Číny a Brazílie.

Blanár sa s Lavrovom stretol aj v septembri v New Yorku. So šéfom ruskej diplomacie vtedy hovoril prioritne o slovenských záujmoch v oblasti energetickej bezpečnosti. „Týka sa to jadrového paliva, dostupnej ropy a plynu. Záujmom SR je, aby boli zachované existujúce koridory pre ich tranzit napriek tomu, že pracujeme na diverzifikácii,“ uviedol ešte v septembri slovenský minister.