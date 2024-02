Putin sa objavil v Harrym Potterovi a doteraz si to veľa ľudí nevšimlo. Tvorcov chcel preto zažalovať

Filmová adaptácia druhého dielu kultovej čarodejníckej ságy absolvovala celosvetovú premiéru v kinách koncom roka 2002. Odvtedy ubehlo už takmer 22 rokov (!!!), no Harry Potter a Tajomná komnata fanúšikov ani napriek tomu neprestáva fascinovať. Ide o najdlhší spomedzi 8 filmov série a jeho uvedenie v kinosálach svojho času sprevádzal jeden väčší škandál. Postaral sa oň ruský prezident Vladimir Putin, ktorý tvrdí, že sa vo filme bez jeho vedomia objavil a štúdiu Warner Bros. hrozil súdom.

Bizarná kauza vtedy, pochopiteľne, zapĺňala stránky bulvárnych médií a aj internetu, najmä v anglicky hovoriacich krajinách. Nestávalo sa totiž často, že by sa niektorý z predstaviteľov ktoréhokoľvek štátu ozval s tým, že sa bez svojho vedomia objavil vo veľkej hollywoodskej produkcii, píše web Collider.

Putin v druhom Potterovi

Zdá sa ale, že ruský prezident Vladimir Putin naozaj nebol príliš nadšený tým, že sa objavil vo filmovej adaptácii príbehu Harry Potter a Tajomná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrets), aj keď toto by možno mnohých štátnikov potešilo. Putinova frustrácia ale bola naozaj veľká, pretože prezident chcel podať na tvorcov filmu a štúdio Warner Bros. dokonca aj žalobu.

Kde sa ale Putin v druhom Potterovi objavil a ako to, že sme si to doteraz nevšimli? Nuž, pravda je taká, že ruský prezident sa vo filme v skutočnosti neobjavil. Len on sa videl v jednej z postáv, ktorá bola navyše vytvorená za pomoci špeciálnych efektov. V kom sa teda líder Ruskej federácie svojho času videl?

Nebol to ani Voldemort, ani Malfoy

Dnes by zrejme viacerí, aj vzhľadom na súčasné udalosti, tipovali skôr postavu Voldemorta alebo Luciusa Malfoya. Pochopiteľne, každý by si Putina spájal skôr s negatívnou postavou. Ruský prezident ale svoju podobu videl v postave domového škriatka Dobbyho. Prekvapilo vás to? Veríme, že áno.

Putin totiž údajne tvrdil, že tvorcovia filmu zámerne využili jeho tvár na vytvorenie jednej z obľúbených vedľajších postáv v čarodejníckej ságe. Informácie o tom, že Putin sa na tvorcov filmového Pottera hnevá a chystá proti nim žalobu za použitie jeho tváre vo filme, objavili podľa portálu Collider v britskej stanici BBC. Išlo o to, že portál vytvoril anketu, či sa aj divákom Dobby na Putina podobá, v ktorej až 63 % hlasujúcich uviedlo súhlasné stanovisko.

Dlho sa špekulovalo, že išlo o akýsi vtip tvorcov, ktorí Dobbyho podobizeň vytvorili na Putinovom základe zámerne, pretože ide o dve veľmi výrazne rozdielne postavy.

Klebeta, alebo realita?

Putinovi právni zástupcovia údajne chceli štúdio Warner Bros. zažalovať. Ako portál Collider informuje, prípad sa napokon ani pred súd nedostal a celá kauza sa viac-menej zamietla pod koberec. Médiá sa s právnymi zástupcami z Ruska, ktorí mali na prípade pracovať, spojiť nijak nedokázali. Nie je tak jasné, či išlo len o hoax, alebo sa Putin naozaj hneval. Jedno je ale isté – tí, diváci, ku ktorým sa táto „kauza“ dostala, sa na Dobbyho už nikdy nebudú pozerať tak, ako doteraz. Tí dvaja sa totiž na seba naozaj podobajú.