„Putin je vrah!“ kričal dav na Navaľného pohrebe: Ruský režim začal so zatýkaním ľudí, zadržal aj opozičného politika

Dav pri Borisovskom cintoríne v Moskve, kde v piatok pochovali ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného (47), skandoval heslá proti Kremľu a vojenskej invázii na Ukrajinu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Na cintoríne, kde bola prítomná tiež polícia, vládla napätá atmosféra. Dav kričal heslá: „Nie vojne!“, „Preč s mocou vrahov!“ a „Neodpustíme!“. Ľudia kričali aj: „Putin je vrah!“, pretože mnohí Navaľného priaznivci obviňujú prezidenta Vladimira Putina zo smrti svojho najvýznamnejšieho kritika.

Rakvu s telom Navaľného spustili do hrobu na Borisovskom cintoríne za zvukov piesne My way od Franka Sinatru a soundtracku z filmu Terminátor 2, ktorý mal Navaľnyj rád. Keď rakvu privážali na cintorín blízko rieky Moskva, niektorí smútiaci kričali: „Nezabudneme na teba!“ a „Odpusť nám!“

Pred samotným pohrebom sa konal pohrebný obrad v chráme v moskovskej štvrti Marjino. Po jeho skončení sa dav ľudí spred chrámu vybral na Borisovský cintorín. Ich sprievod sa tiahol niekoľko kilometrov a zmenil sa aj na protest proti ruskému vedeniu.

Dav skandoval politické heslá, obviňoval ruského prezidenta Putina zo zabitia Navaľného a žiadal prepustenie politických väzňov v Rusku. Bezprostredne neboli známe informácie o prípadnom policajnom zásahu.

Najmenej dvoch ľudí vrátane opozičného politika zadržali počas a po piatkovom pohrebe zosnulého lídra ruskej opozície v Moskve. Referuje o tom spravodajský web BBC, s odvolaním sa na ďalšie médiá.

Niekoľko ľudí bolo zadržaných aj v mestách Jekaterinburg a Novosibirsk v centrálnej časti Ruska. Tamojšie úrady sa k záležitosti verejne nevyjadrili.

Podľa aktuálnych informácií ruská polícia zadržala už najmenej 57 ľudí po celej krajine. Informovala o tom skupina OVD-Info, sledujúca dodržiavanie ľudských práv v Rusku. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

„OVD-Info vie o vyše 57 zadržaných. Najviac ľudí – 14, bolo zadržaných v Novosibirsku,“ uviedla organizácia a spomenula najväčšie mesto na Sibíri. Dodala ešte, že šiestich ľudí zadržali v Moskve, kde si Navaľného prišli uctiť veľké davy jeho priaznivcov.