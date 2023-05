Prvá popravená žena v elektrickom kresle: Nevlastnej dcére šplechla kyselinu do tváre, na súde sa sarkasticky usmievala

Niektoré zločiny sú natoľko brutálne, že akýkoľvek trest za ne pôsobí nespravodlivo. Konanie Marthy Place pobúrilo súd do takej miery, že sa stala prvou ženou v dejinách popravenou v elektrickom kresle.

V článku sa dozviete aj: kto bola Martha Place;

čo predchádzalo brutálnemu zločinu;

ako prebiehal súdny proces;

čo sa dialo počas samotnej popravy.

Život jej zmenil úder do hlavy

Martha (Mattie) Garrettson sa narodila 18. septembra roku 1849. Ako informuje web All That Is Interesting, jej život nebol ničím výnimočný, až kým nenabral temný spád v čase, keď mala 23 rokov. Počas nehody ju totiž do hlavy nešťastne udreli pohybujúce sa sane. Jej brat neskôr poznamenal, že sa z poranenia hlavy nikdy celkom nezotavila. Ovplyvnilo jej povahu a duševné zdravie, podľa niektorých sa stala labilnou.

Aby toho nebolo málo, zdalo sa, že ju nešťastie prenasleduje na každom kroku. Napriek následkom, ktoré poranenie hlavy malo, sa Martha vydala a mala dieťa. Manžel ju však opustil a neskôr zomrel a Martha nevedela dieťa vychovávať sama, musela sa ho vzdať a dať ho na adopciu. Po tom, ako sa zamestnala ako chyžná v dome amatérskeho fotografa Williama Placea, netrvalo dlho a fotograf sa rozhodol vziať si ju za ženu. Martha sa tak druhýkrát vydala a stala sa nevlastnou matkou Williamovej dcéry Idy.

Podľa portálu The Cinemaholic William dúfal, že mu Martha pomôže s dcérinou výchovou, nemohol sa však viac mýliť. Martha údajne na Idu žiarlila, čo viedlo k neustálym nepríjemným hádkam a vyhroteným konfliktom. Podľa webu Murderpedia William minimálne raz musel na Marthu zavolať políciu, lebo sa Ide vyhrážala, že ju zabije. 7. februára 1898 napokon došlo k tragédii.

Obliala ju kyselinou a udusila posteľnou bielizňou

Nevlastná matka Idu brutálnym spôsobom napadla. 17-ročnému dievčaťu šplechla do tváre kyselinu, naliať jej ju mala aj do úst a očí, uškrtila ju posteľnou bielizňou a následne čakala na Williama, kým sa vráti z práce, aby mohla zabiť aj jeho. Chcela na neho zaútočiť sekerou, údajne preto, lebo sa bála, že keď nájde svoju dcéru, zaútočí on na ňu.

Martha mu síce uštedrila dva údery, ktoré mu poranili lebku, no akýmsi zázrakom sa Williamovi podarilo ujsť a privolať pomoc. Keď polícia prišla na miesto činu, žena ležala na dlážke v bezvedomí, Idino dokaličené telo našli v izbe pod posteľou. Ukázalo sa, že Martha, v zúfalom pokuse siahnuť si na život, nechala v kuchyni unikať plyn. Do nemocnice tak putoval nielen William, ale aj Martha, kde bola napokon zatknutá.

O Marthinom príbehu okamžite začal písať každý novinár v okolí, nešetrili nenávistnými slovami a prirovnávali ju k potkanovi. Podľa portálu Executed Today počas súdneho procesu neprejavovala žiadne emócie napriek tomu, že v cele údajne dostávala hysterické záchvaty. Po celý čas o sebe tvrdila, že je nevinná. Výraz jej tváre sa zmenil len vtedy, keď o útoku vypovedal William, údajne sa jej na nej objavil sardonický úškrn.