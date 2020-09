Prvá oficiálna štúdia ruskej vakcíny Sputnik V: Vytvára protilátky a nemá vážne negatívne účinky

Ruská vakcína proti ochoreniu COVID-19 produkuje protilátky a nemá významné vedľajšie účinky. Aj napriek tomu, že sú výsledky povzbudivé, nezávislí odborníci varujú, že pred hromadnou výrobou vakcíny je potrebné vykonať ešte omnoho viac testov, aby sa dokázala neškodnosť.

Nová štúdia bola publikovaná v časopise Lancet a uvádza výsledky štúdií na 76 zdravých jedincoch vo veku od 18 do 60 rokov, ktoré sa uskutočnili v dvoch nemocniciach v Moskve. Zistenia naznačujú, že po 42 dňoch nedošlo k žiadnym závažným nepriaznivým účinkom a vakcína dokázala vyvolať protilátkovú odpoveď u všetkých účastníkov do 21 dní, informuje portál IFL Science.

Použili neškodný vírus

Vakcína používa neškodný adenovírus, čo je skupina vírusov bežného nachladnutia. Ten bol upravený tak, aby obsahoval proteín z hrotu vírusu SARS-CoV-2. To dáva imunitnému systému šancu rozpoznať a reagovať na vírus bez rizika ochorenia.

Na vytvorenie silnej imunitnej odpovede proti SARS-CoV-2 je dôležité podať aj druhú posilňovaciu vakcínu.

Pri tejto vakcíne však stále ostáva problém a to, že testovanie prebiehalo iba na 76 jedincoch. Aby mohla byť nasadená plošne, bude potrebné oveľa masovejšie testovanie, aby sa odhalili prípadné menej časté vedľajšie účinky. Až potom by vakcína mohla byť schválená aj mimo Ruska.

Bude tiež dôležité do testovania zaradiť aj osoby staršie ako 60 rokov, keďže dôchodcovia sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva voči novému koronavírusu.

Kedy budú vakcíny?

Ako uvádza SITA, výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v pondelok diskutoval o stratégii Európskej únie (EÚ) v otázke vakcín proti koronavírusu, vrátane súčasného stavu týkajúceho sa kontraktov na nákup týchto liekov.

Talianska politička zdôraznila, že kvalitná vakcína musí byť efektívna, bezpečná, cenovo dostupná, vyvinutá rýchlo a schopná získať povolenie príslušných orgánov EÚ pre uvedenie na trh.

Podľa Gallinovej by sa prvé očkovania mali začať už koncom tohto roka a značný počet vakcín by mal byť dostupný v prvej polovici roku 2021. Očkovacie látky sa budú do členských štátov únie distribuovať na základe veľkosti populácie. Ceny očkovania by sa podľa Gallinovej mali pohybovať medzi 5 – 15 eurami za dávku tak, aby sa zabezpečila cenová dostupnosť pre všetky členské štáty.