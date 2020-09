Náboženský líder tvrdil, že koronavírus je božím trestom za homosexualitu. Teraz sa ním sám nakazil

Nákaza sa šíri bez ohľadu na to, či je niekto veriaci alebo nie, či je homosexuál alebo heterosexuál. Iný názor na vec však mal náboženský líder, ktorý tvrdil, že koronavírus je trestom za homosexualitu. Teraz sa ním sám nakazil a musel byť hospitalizovaný.

Patriarcha Filaret je hospitalizovaný a je v stabilizovanom stave. Do nemocnice sa 91-ročný náboženský líder dostal po tom, čo mu bol počas plánovaného testovania diagnostikovaný koronavírus, píše ukrajinský portál 112.international. Ako uvádza portál Metro, u lídra sa prejavil aj zápal pľúc.

Filaret stojí na čele kyjevskej ortodoxnej cirkvi a patrí medzi najvýznamnejšie náboženské postavy v krajine. Odhaduje sa, že má viac ako 15 miliónov stúpencov. V marci čelili Filaret ostrej kritike po tom, čo sa v rámci televízneho rozhovoru vyjadril, že koronavírus je božím trestom za hriechy ľudstva, najmä však za homosexualitu.

Názor okamžite vyvolal odozvu a Maria Guryeva, hovorkyňa ukrajinskej Amnesty International prehlásila, že takéto vyjadrenia sú maximálne nevhodné. Môžu totiž viesť ku zbytočným útokom, agresivite, diskriminácii a k tomu, že ľudia budú vnímať násilie voči vybraným skupinám ľudí ako akceptovateľnú vec. Kyjevská organizácia bojujúca za ľudské práva a rovnoprávnosť, Insight sa dokonca rozhodla podniknúť v tejto veci právne kroky.

Pre agentúru Reuters sa vyjadrila hovorkyňa organizácie, ktorá hovorí, že Filaret zbytočne podnecuje nenávisť a diskrimináciu. Insight žiada, aby sa za šírenie nepravdivých informácií verejne ospravedlnil nielen Filaret, ale aj televízna stanica, ktorá rozhovor s ním pred časom odvysielala.

Filaret však ani zďaleka nie je jedinou náboženskou postavou, ktorá šíri nepravdivé informácie. V náboženských kruhoch po celom svete sa objavujú tvrdenia, že za šírenie koronavírusu sú zodpovední najmä homosexuálni jedinci. Lídri v USA, v Číne, ale aj izraelskí rabíni veria, že koronavírus je odpoveďou vyššej moci na homosexualitu.

Honorary Patriarch of the Orthodox Church of #Ukraine & head of liquidated UOC-Kyiv Patriarchate, Filaret contracted coronavirus & is in hospital in satisfactory physical condition, UOC-KP reports. 91 y.o Filaret earlier called COVID-19 “divine punishment for same-sex marriage”. pic.twitter.com/wUNYJdxG3I

— Hromadske Int. (@Hromadske) September 4, 2020