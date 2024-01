Prudký severák dorazil na Slovensko: Na týchto miestach očakávajte arktické dni, počasie skomplikuje aj extrémny vietor

Po pomerne teplých zimných prázdninách a sviatkoch nás najbližšie dni čaká prudká zmena. Tá prišla už včera v podobe námrazy či prudkého vetra. Podľa portálu iMeteo nový pracovný týždeň prinesie veľmi chladné a veterné počasie a na severe krajiny aj arktický deň.

Vrátila sa zima

Počas nedele počasie spôsobovalo problémy už od rána. Kým niekde podľa iMeteo prinieslo sneženie, inde zasa iba námrazu a večer sa k tomu pridal prudký severák, ktorý spôsoboval škody na celom území krajiny.

Na košickom letisku meteorológovia zaznamenali priemernú rýchlosť o sile búrlivého vetra a nárazy len o málo silnejšie. Inde živel lámal stromy a spôsobil aj výpadky elektriny.

Nepríjemný severný vietor navyše umocňoval pocit chladu. V platnosti sú aj na dnes rôzne výstrahy.

Ochladenie v sprievode silného vetra

„Nový pracovný týždeň prinesie veľmi chladné a veterné počasie. Na severe nášho územia môže byť dokonca aj arktický deň,“ píše portál.

Aj naďalej k nám bude prenikať studený, pôvodom arktický vzduch zo severovýchodu. Dnes sa musíme pripraviť na celodenný mráz a na severe krajiny aj na arktický deň, keďže maximálna teplota nevystúpi nad -10° Celzia.

Ako predpovedá iMeteo, celkovo sa teploty počas dnešného dňa budú pohybovať od -5° Celzia do +2° Celzia. V Žilinskom a v Prešovskom krajiny, ale aj na Záhorí dokonca až od -12° Celzia do -5° Celzia. Zrážky sa však vyskytnú len ojedinele, zväčša vo vysokohorských oblastiach. Ako informuje TASR, na severe Slovenska treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi, vydaná bola výstraha prvého stupňa.

Výstrahy a obmedzenia

„V platnosti je dnes viacero výstrah, prvá na výskyt veľmi silného vetra. Výstraha 2. stupňa pred vetrom platí v Košickom a Banskobystrickom kraji. Na horách hrozí dokonca až búrlivý vietor o sile víchrice,“ upozorňuje iMeteo.

V okresoch Brezno, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov vydal SHMÚ pred vetrom výstrahu druhého stupňa. Rýchlosť vetra tam môže dosahovať 85 až 105 kilometrov za hodinu.

V okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina môže vietor na horách dosahovať rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Vydaná bola výstraha prvého stupňa. V okrese Brezno bola pred vetrom na horách vydaná výstraha druhého stupňa. Jeho rýchlosť môže v nárazoch dosahovať 135 až 160 kilometrov za hodinu.

V dôsledku silného vetra sú na cestách popadané stromy, obmedzenie premávky hlásia vodiči za Jelšavou v smere do Štítnika. Obmedzenie je aj na hraničnom priechode Moravský Svätý Ján – Hohenau. Ten je obojstranne uzatvorený kvôli zvýšenej hladine rieky.

Druhá výstraha platí pred nízkymi teplotami. Na tie sa treba pripraviť predovšetkým v Žilinskom kraji.