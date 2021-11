“Proste to urob.” Michelle prinútila svojho priateľa k samovražde cez SMS, aj keď si to rozmyslel (video)

Vitajte pri ďalšej časti našej video série, v ktorej sa dnes pozrieme na smutný prípad, kde zohrala veľkú úlohu depresia a psychické problémy. Zo vzťahu medzi Michelle Carter a Royom Conradom vzišiel prípad, ktorý mediálne obletel celý svet.

Roy sa niekoľko rokov pohrával s myšlienkou na samovraždu. Keď sa o ňu pokúsil, stála pri ňom práve priateľka Michelle, ktorá mu v spáchaní tohto činu zabránila. Vyzeralo to, že môže byť jeho svetlou nádejou do budúcnosti. To ale nebola úplne pravda a Michelle bola nakoniec tá, ktorá urobila poslednú bodku a podporila Roya v samovražde. Poslala mu SMS správu, v ktorej ho nadobro presvedčila o tom, že zabiť sa je najlepšie rozhodnutie, aké môže urobiť.

Napokon sa tak stalo a o svoj život prišiel. Dôkazy proti Michelle boli jednoznačné a hovorili, že prinútila svojho priateľa k samovražde prostredníctvom SMS. Mladý pár najprv vtipkoval o tom, že by mohli skončiť ako Rómeo a Júlia. Napokon k podobne tragickému koncu skutočne aj došlo a z tohto prirovnania teraz naskakuje husia koža.

Viac sa dozviete v našom videu:

V roku 2019 spáchalo podľa nczi.sk na Slovensku samovraždu až 498 osôb. Depresia a ďalšie psychické choroby by v našej spoločnosti nemali byť tabu a malo by sa im venovať viac pozornosti. Aj to by mohlo pomôcť k predchádzaniu týchto smutných scenárov.

V prípade, ak vy alebo váš blízky potrebujete pomoc, zavolajte bezplatnú Linku dôvery Nezábudka, ktorá je dostupná 24 hodín denne na čísle 0800 800 566.