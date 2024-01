Stavíte 10 eur, môžete vyhrať až 30-tisíc: Takéto kurzy majú jednotliví kandidáti na prezidenta v stávkových kanceláriách

Tipéri v prezidentských voľbách najviac dôverujú predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD). Najvyšší tiket však bol doposiaľ podaný na víťazstvo bývalého diplomata Ivana Korčoka, na ktorého si jeden z klientov stavil štyritisíc eur s kurzom 2,50.

V prípade výhry by si polepšil o šesťtisíc eur. Podľa informácií stávkovej kancelárie Fortuna bolo na Korčoka uzavretých viacero štvorciferných stávok. Okrem neho však štvorciferné sumy zaznamenali u kandidáta Jána Kubiša, najmä v čase, keď Pellegrini svoju kandidatúru ešte neoznámil.

Harabin má väčšiu šancu ako Danko

Ďalší z uchádzačov na post prezidenta, podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) patrí podľa Fortuny medzi outsiderov. Jeho kurz na výhru je tritisíc. Keby si tipér naňho stavil desať eur, jeho výhra by bola 30-tisíc eur.

„Predpokladáme, že Andrejovi Dankovi uškodila kauza so semaforom, no ani bez nej by sme mu výrazne väčšie šance nedávali. Dva nedávne relevantné prieskumy mu namerali dve až tri percentá,” uviedol Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune. Podľa neho bojuje Danko o toho istého voliča ako kandidát Štefan Harabin, ktorému vo Fortune dávajú vyššie šance než podpredsedovi parlamentu.

Jeho kurz na úspech je 500. „Štefan Harabin je na sociálnych sieťach aktívnejší, obľúbenejší a jeho preferencie sú násobne vyššie,“ dodal Yacoob. Expert Fortuny tvrdí, že ešte pred septembrovými parlamentnými voľbami ľudia stávkovali na víťazstvo Igora Matoviča (Slovensko) aj v boji o prezidentské kreslo. Matovič svoju kandidatúru oznámil dnes, avšak jeho šanca na výhru je nižšia ako u Harabina.

Fortuna mu namerala kurz 1 500. Najmenej stávok kancelária eviduje na kandidáta Krisztiána Forróa (Maďarská aliancia). „Predpokladáme však, že najneskôr do prvých debát a pri rozšírení našej stávkovej ponuky bude aj tento kandidát na tiketoch klientov častejšie ako niektorí menej známi kandidáti,“ uzavrel Yacoob.ň