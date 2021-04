Profesor Krčméry prezradil, kedy sa zmení testovacia stratégia. Odborníci rokujú o otváraní škôl aj obchodov

Dnes zasadá konzílium odborníkov. Preberajú pravidlá COVID automatu, rokujú o otváraní obchodov aj škôl. Po Veľkonočných sviatkoch by sme sa mohli dozvedieť, ako to ďalej s opatreniami na Slovensku bude.

Konzílium odborníkov rokuje o postupnom otváraní škôl aj obchodných prevádzok. Ako uviedol infektológ a člen konzília Vladimír Krčméry, odborníci hovoria aj o COVID automate, je to však podľa neho diskusia minimálne na týždeň. Krčméry tiež dodal, že sa bude výrazne prerábať aj testovacia stratégia. Bližšie informácie by mali byť známe do 11. apríla.

Odborníci diskutujú o tom, ako sa život na Slovensku prispôsobí COVID automatu. Keď sa situácia zlepší, bude sa ešte musieť dodržať tzv. ochranná lehota 12 dní. Podľa dočasného šéfa rezortu zdravotníctva sa tak má zabezpečiť, aby nedošlo “k šokovej reakcii”. “Pokiaľ dodržíme opatrenia a klesajúci trend bude pokračovať, tak môžeme pokračovať v nastaveniach a prejsť možno na regionálnu úroveň. Závisí to od toho, ako sa budeme cez Veľkú noc správať. Ak nám to stúpne, budeme musieť zvážiť iné opatrenia,” povedala na tlačovej besede minulý týždeň hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na pediatriu Elena Prokopová.

Bude sa meniť COVID automat?

Na nezrovnalosti upozornili aj analytici z Dáta bez pátosu. Ak by sme totiž chceli čakať na uvoľňovanie opatrení, ktoré podlieha spomínaným parametrom (napríklad priemerný počet prípadov za 7 dní, nárast počtu hospitalizovaných, resp. počet pacientov v nemocniciach a napríklad aj dynamika alebo reprodukčné číslo), čakať by sme mohli až do leta. Ich predikcia hovorí, že 2 000 pacientov v nemocniciach by sme mali dosiahnuť v júni. To by znamenalo, že vtedy by sa menil aj COVID automat a až vtedy by sa mohli niektoré opatrenia zvoľniť.

Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) chce presadzovať opatrenia na potlačenie pandémie a rozvoj zdravotníctva na Slovensku. Pri rozhodovaní mieni počúvať odborníkov. Povedal to novinárom po tom, ako si prevzal ministerstvo. Pri nástupe zároveň poďakoval zdravotníkom za pomoc v boji s pandémiou nového koronavírusu. Uvidíme, ako si poradí s opatreniami v COVID automate.