COVID automat sa zrejme bude musieť meniť. Kým klesnú počty v nemocniciach, bude jún, hovoria analytici

Podľa platného COVID automatu je momentálne ešte stále celé Slovensko v čiernej farbe. Tento nástroj má za úlohu monitorovať systém a poskytnúť včasné varovanie pred šírením nákazy. Následne môžeme ako krajina podniknúť kroky na jej zastavenie.

Kľúčové parametre, ktoré sa sledujú a udávajú trend toho, v akej farbe bude krajina alebo jednotlivé okresy, sú napríklad priemerný počet prípadov za 7 dní, nárast počtu hospitalizovaných, resp. počet pacientov v nemocniciach a napríklad aj dynamika alebo reprodukčné číslo. Regionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej republiky, a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni. Tam však ešte ani zďaleka nie sme.

2-tisíc pacientov bude v nemocniciach v lete

Ako dnes na tlačovej besede uviedol dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger, počty pacientov v nemocniciach sú ešte stále vysoké. COVID automat ale hovorí, že ak sa situácia zlepší, opatrenia sa budú môcť uvoľniť. Odborníci by ale chceli z COVID automatu vylúčiť povinné testovanie, malo by sa stať súčasťou národnej testovacej stratégie. O všetkých novinkách bude rezort informovať po Veľkej noci.

Odborníci diskutujú o tom, ako sa život na Slovensku prispôsobí COVID automatu. Keď sa situácia zlepší, bude sa ešte musieť dodržať tzv. ochranná lehota 12 dní. Podľa dočasného šéfa rezortu zdravotníctva sa tak má zabezpečiť, aby nedošlo “k šokovej reakcii”. “Pokiaľ dodržíme opatrenia a klesajúci trend bude pokračovať, tak môžeme pokračovať v nastaveniach a prejsť možno na regionálnu úroveň. Závisí to od toho, ako sa budeme cez Veľkú noc správať. Ak nám to stúpne, budeme musieť zvážiť iné opatrenia,” povedala dnes hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na pediatriu Elena Prokopová.

Analytici z Dáta bez pátosu ale upozorňujú na nezrovnalosti v COVID automate. Ak by sme totiž chceli čakať na uvoľňovanie opatrení, ktoré podlieha spomínaným parametrom, čakať by sme mohli až do leta. Ich predikcia hovorí, že 2 000 pacientov v nemocniciach by sme mali dosiahnuť v júni. To by znamenalo, že vtedy by sa menil aj COVID automat a až vtedy by sa mohli niektoré opatrenia zvoľniť. Situácia sa ale zlepšuje, aj keď v nemocniciach, na JIS a na pľúcnej ventilácii máme ešte stále veľa pacientov. Počty úmrtí tiež klesajú, no stále ide o pomerne vysoké číslo.

Predikcia na Veľkú noc

Podľa analytikov potrebuje COVID automat zmenu. Od januára evidujeme pri parametri 7-dňovej incidencie pokles o 58 %, čo je dobrá správa. Stále je však celé Slovensko čierne. Oproti krajinám ako Izrael alebo Veľká Británia očkujeme pomaly a aj týmto krajinám trvalo pomerne dlho, kým im počty v nemocniciach klesli. Aj preto analytici upozorňujú, že ak by sme čakali na 2 000 pacientov v nemocniciach, čakať by sme mohli v tom lepšom prípade až do júna. Priniesli teda návrhy na riešenie:

Merať len parameter “potvrdený COVID” – o 150-200 menej

Nečakať na potvrdenie situácie pri “trvalom poklese” 2 týždne, ale iba 1 týždeň

Medzeru – čas medzi poklesmi – natiahnuť naopak na 2 týždne

Spustiť regionálny automat nie pri 2 000, ale už pri 3 000 alebo pri aspoň 2 500 hospitalizovaných

Analytici sa pozreli aj na predikciu na Veľkú noc, ktorá nás čaká už na budúci týždeň. Rezort zdravotníctva rozhodol, že opatrenia sa sprísňovať nebudú. Odborníci predstavili tzv. veľkonočné desatoro.

Obmedzenie stretnutí

Odloženie šibačky a polievania

Virtuálne bohoslužby

Cestujme len v rámci okresu

Buďme viac v prírode, športujme individuálne

V prírode sa stretávajme len s ľuďmi, ktorých poznáme, nevytvárajme veľké skupiny

Nosme rúška a v interiéroch respirátory

Rešpektujme, že príbuzní sú v karanténe, nenavštevujme ich

Zvážme návštevu rodičov a starých rodičov aj v prípade, ak sú očkovaní

Počet ľudí v obchodoch bude naďalej regulovaný

Dáta bez pátosu čítajú situáciu nasledovne. Na Veľkú noc by mohla byť 7-dňová incidencia pod 1 000, počet hospitalizovaných by mal klesnúť pod 3 000, no pozitivita testov bude stále nad 10 %. Počet pacientov na pľúcnej ventilácii bude vysoko, okolo 350 pacientov, ktorí ju budú potrebovať.