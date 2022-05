Prof. Július Hlísta: Na zbúranom Slavíne chcem postaviť aquapark, založil som slovenskú pobočku Black Lives Matter

Július Hlísta je osobnosť, akú na Slovensku len tak ľahko nenájdete. Aj keď je údajne profesorom, nájsť jeho alma mater či aspoň záverečné práce nie je možné. Dokonca nie je možné vyhľadať ani odbor dezolatológie, z ktorého tvrdí, že má profesúru a ani príslušnú katedru dezolatológie, na ktorej čele má stáť. Má byť tiež významným politikom, ktorý však vystupuje pravdepodobne tajne, keďže ho nenachádzame v žiadnych zoznamoch politických strán.

Známy je predovšetkým na sociálnych sieťach, je pritom činný iba niekoľko mesiacov. Predtým doslova neexistoval. Aj keď sa aspoň podľa sociálnych sietí stretáva s významnými slovenskými či zahraničnými osobnosťami, fyzicky sa s ním stretnúť, nie je možné.

Profesor Hlísta má podľa svojich sietí za sebou toho veľa. Rozbehol úspešný projekt výstavby aquaparku na Slavíne, založil slovenskú pobočku americkej organizácie Black Lives Matter, no hlavne, tak ako Slovensko a väčšina Slovákov, aj on je liberálom telom aj dušou.

Rád sa pochváli mnohými fotografiami so svetovo známymi osobnosťami, medzi ktorými nechýba Volodymyr Zelenskyj, George Soros, Emmanuel Macron a mnohí ďalší. A aj keď má na každej fotke rovnaký výraz tváre a nemení ani uhol, z ktorého ho fotia, ľudia na Slovensku aj vo svete ho jednoducho zbožňujú pre pokrokové liberálne názory, ktorými prezentuje našu krajinu vo svete.

V rozhovore so satirickou stránkou prof. Július Hlísta sa dozviete: Prečo chce na Slavíne postaviť aquapark?

Čo o ňom napísal Fedor Flašík?

Prečo prednáša na základných školách o Georgovi Floydovi?

Či bude kandidovať na prezidenta.

Jeden z vašich najväčších projektov, ak to tak môžeme nazvať, je výstavba aquaparku na Slavíne. Aký má ohlas? Zvolili ste si na jeho výstavbu pomerne netypické miesto. Prečo práve tam?

Začal by som od konca otázky, a to je voľba vhodného miesta. Slavín spĺňa dva základné atribúty. Ten prvý je, že v poslednej dobe je toto pietne miesto zneužívané na politickú a proruskú propagandu, ktorá toto miesto znesväcuje. Ten druhý atribút je práve ten krásny výhľad na Bratislavu. Nepoznám lepší pocit, ako sedieť vo vírivom bazéne a mať pritom celú Bratislavu ako na dlani. Čo sa týka ohlasu, ten je, myslím si, perfektný. Bratislavčanom chýba dlhé roky aquapark a veľmi sa tomuto projektu tešia.

Vašu aktivitu ohľadom Slavína si všimol aj Fedor Flašík. Vy ste s ním vraj ale starý známy. Viete vysvetliť, ako to vlastne je?

S Fedorom sa poznáme ešte zo študentských čias a sme dobrí priatelia. Celá kauza ohľadom Feďa a jeho vyjadrenia na aquapark vznikla tak, že som Fedora poprosil o tzv. “antikampaň”.

Dobre viem, že takéto antikampane veľakrát fungujú oveľa efektívnejšie, ako tie obyčajné kampane. Samozrejme, malo to úspech. 278 lajkov, 162 komentárov 209 zdieľaní a to sme chceli dosiahnuť. Osloviť čo najviac ľudí za čo najmenej nákladov na marketing.

Ste človek, ktorý má stáť za vznikom pobočky Black Lives Matter na Slovensku. Ako ste získali peniaze na jeho fungovanie? Aké ciele má táto pobočka?

Áno, máte pravdu. Slovenská pobočka Black Lives Matter vznikla len prednedávnom. Čo sa týka financovania tejto neziskovej organizácie, pred jej založením sme žiadali štát o finančnú podporu 38 000 eur. Nakoniec sme dostali omnoho viac, ako sme čakali a to aj vďaka dobrým vzťahom s mojím rodinným známym z Ameriky a aj jeho finančnej podpore.

Takéto združenie na Slovensku chýbalo už dávno. Ak mám porovnať Slovensko so západom, stále tu prevláda silný konzervatizmus, ktorý podľa mňa pramení z takého toho strachu z neznámeho. Hlavnou úlohou Black Lives Matter je zjednotiť všetkých ľudí bez ohľadu farby pleti a vytvoriť multikultúrnu spoločnosť, v ktorej si budú všetci rovní.

Prednedávnom ste mali v rámci pobočky Black Lives Matter zamieriť aj na jednu zo základných škôl. O čom bola vaša prednáška? Ako na ňu reagovali deti?

V rámci prednášok na základných školách máme v súčasnosti dva projekty. Jeden projekt je prednáška o najväčšej osobnosti súčasnej Ameriky, Georgovi Floydovi, ktorý bol zabitý policajtami pri policajnom zákroku. Druhým projektom je Gender Swap Day. Obe tieto prednášky sa deťom veľmi páčia, a preto v nich plánujeme aj naďalej pokračovať.

Priblížte nám aj projekt Gender swap day na základných školách. Čo je jeho pointou?

V projekte Gender swap day si deti vymenia na jeden deň svoje sociálne role. Dievčatá sa oblečú ako chlapci a chlapci ako dievčatá. Cieľom je ukázať deťom, ako sa cítia tí druhí. Ide o poukazovanie na rodovú rovnoprávnosť.

Chceme naučiť deti, aby sa vedeli vcítiť do kože toho druhého. Ide o to, aby sme najmä tie deti, ktorých rodičov môžeme charakterizovať ako „dezolátov“ naviedli na ten správny myšlienkový smer a nestali sa z nich časom dezoláti ako ich rodičia vplyvom ich výchovy.

Súčasťou vašej práce je časté cestovanie do zahraničia. Pomerne bežne vás vidíme na fotografiách so Zelenským. Ako hodnotíte jeho osobnosť?

Pre mňa a pre väčšinu ľudí sveta je prezident Zelenskyj najväčší hrdina 21. storočia. Nie je to len prezident. Je to rodený vodca. Keď to môžem napríklad porovnať so Slovenskom, my sme historicky takéhoto vodcu nikdy nemali. Či už to bola exilová vláda, ktorá ušla do Anglicka v roku 1940 pred Nemcami, alebo vláda, ktorá sa v 1968 nedokázala vzoprieť ruskej invázii tak, ako pán Zelenskyj.

O necelé dva roky nás čakajú prezidentské voľby. Z mnohých strán počuť výzvy, aby ste kandidovali. Ak by ste sa pre to rozhodli, aké by boli vaše ciele?

Vnímam pozorne tieto výzvy, no myslím si, že máme najlepšiu prezidentku, akú sme mohli mať a určite ju budem podporovať v najbližších voľbách, ak bude kandidovať. Ja mám však momentálne namierené na primátora a následne ako člen Liberálnej strany Melešovci sa budem uchádzať v parlamentných voľbách. Náš program je rozsiahly, no nájdete tam body ako podpora komunity LGBTI, a teda legalizované partnerstvá a podpora adopcií detí z detských domovov.

Už dnes je sociologickým výskumom dokázané, že LGBTI komunita dokáže rovnako dobre vychovávať deti ako tradičná rodina a mnohokrát deti v “tradičnej” rodine sú týrané, alebo je ich výchova zanedbaná.

Taktiež je pre nás podstatné zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 u dospelých osôb, dekriminalizácia tzv. mäkkých drog, prísne postihovanie sympatií voči Putinovi rovnako ako prejavovanie sympatie voči fašizmu. Samozrejmosťou je tiež cenzúra a prísne tresty pre šíriteľov dezinfomácií.