YouTuber Kandeláber austrálsky: Kotlebovci mi priali šibenicu, Kuffovi aj kvôli mne zakázali hovoriť o politike

Pri pozeraní jeho videí často neviete či sa máte smiať alebo plakať. Smiať preto, lebo videoklipy sú trefne zostavené a nechýba v nich kvalitná hudba, chytľavý refrén či texty, na ktorých sa musíte zabávať. Plakať preto, lebo texty nie sú vymyslené, ale nahrali ich na sociálne siete známe postavy z dezinformačnej scény. Súčasná tvorba YouTubera, alebo skôr umelca, Kandelábra austrálskeho stojí práve na ich vyhláseniach.

V rozhovore s Kandelábrom austrálskym sa dozviete: Prečo si dal takéto meno? Čo mu priali fanúšikovia Kotlebu a čo priaznivci farára Kuffu? Ako ho vnímajú členovia Občianskeho tribunálu? Prečo namiesto Netflixu pozerá desiatky hodín dezolátskych videí? Ako tvorí hudbu?

Mnohí ľudia poznajú tvoju tvorbu z YouTube, kde prerábaš príspevky, no, povedzme kontroverzných osobností, a vytváraš z nich doslova hudobné diela. Na úvod ma ale zaujíma jedno: Prečo meno Kandeláber Austrálsky?

Keby som pred 6 rokmi vedel, čo sa z toho vykľuje, tak by som sa nazval asi jednoduchšie. Vždy som pociťoval tak trochu pretlak kreativity a založil som si kanál na YouTube, kde som si chcel skôr pre seba zaznamenávať svoje nápady a fóriky, ktoré mi napadli pri sledovaní filmov či seriálov. Nemal som od začiatku ambíciu robiť virálne videá. Mám rád proste suchý, abstraktný humor a slovo Kandeláber v spojení s austrálsky mi prišiel natoľko bizarný, že som si ho bez väčšieho rozmyslu dal.

Spočiatku bola tvoja tvorba nejednotná, ako keby si sa hľadal. Napokon si sa vyprofiloval do súčasnej podoby. Ktoré video pokladáš za zlomové, ktoré ti ukázalo smer?

Prvé video, ktoré zaznamenalo úspech, bolo, ako Fico spieva pieseň „Dievčatá“ v relácii Slávici na ulici. Len som tam pridal dav, veľké pódium a bol som prekvapený, že dosiahol viac ako 15-tisíc pozretí. Ale naozajstný zlom nastal vo videu „Špáratko“, kde som vystrihol slávny moment, ako Pellegrinimu vypadlo z vrecka saka špáradlo na tlačovke. Pridal som tam textové bubliny k Bugárovi a dal to von. Na druhý deň som mal vyše 350-tisíc zhliadnutí, prevzali to médiá, vyjadrovali sa k tomu politici. Bolo to trošku až strašidelné pre mňa. A tam som získal prvých 150 odberateľov. Vtedy som sa rozhodol, že idem svojím štýlom reagovať na politikov. Neboli to ešte remixy.

Keď sa jedna strana zabáva, druhá zúri. Videá s Kotlebom či farárom Kuffom určite vyvolali voči tebe aj vlnu “hejtu”. Aké komentáre ti chodili?

Najviac nevraživých správ mi chodilo od fanúšikov Kotlebu po mojom úspešnom videu NANOČIPY či od fanúšikov Mazureka. Priali mi šibenicu, chodili mi správy typu: „Keď zistím, kto si, tak ťa tak rozj**em, že ťa vlastná mať nespozná”, “ty liberálna sviňa” a podobne. Všetky som ich hneď mazal a snažil sa si ich nevšímať, ale istá obava tam, samozrejme, bola.

Samostatná kategória sú priaznivci Kuffu. Tí sa mi nevyhrážajú, ale skôr píšu v komentároch, ako si to môžem dovoliť, že sa nehanbím, prečo si robím srandu z takého muža a podobne.

Nevedia pochopiť, že ja tie vyjadrenia nijak neupravujem, iba ich zoradím do refrénu a slohy a pridám hudbu. Keď vyextrahujem tú nenávisť, ktorú často Kuffovci šíria, tak ten song naozaj vyznieva nie veľmi dobre v ich prospech. Ale sú to jeho slová, nie moje.

Prečo vlastne tieto videá produkuješ? Sú určené iba čisto na zábavu, alebo majú aj hlbší zmysel a chceš na niečo poukázať?

Spočiatku to bola čisto zábava. Proste si robiť srandu z breptov politikov. Andrej Danko bol môj obľúbený politik. Každá jeho tlačovka znamená záruku kontentu. Videá ako „Ľudia otupjejevajú“,„Keď ti volá Danko“ či „Danko-koncert pre klavír“ sa stali rýchlo virálnymi. Ale stále to bola skôr len zábava. Reagoval som a vždy reagujem na aktuálne celospoločenské témy a tlačovky politikov.

Zlom prišiel s pandémiou. Streamovať začali rôzni konšpirátori, aktivisti a ľudoví odborníci, ktorí sa veľmi rýchlo stali populárnymi na internete polopravdami, alebo úplnými nezmyslami, ktoré sa reálne dotýkali celej spoločnosti. Spochybňovali lekárov, vedcov a to mi začalo vadiť. Mal som potrebu zareagovať a robiť si len srandu z politikov mi prišlo v tej dobe už lacné a zbytočné. Cítil som, že v spoločnosti máme naozajstný problém a začal som sa zameriavať na tých „revolucionárov“ a „ľudových odborníkov“.

Vráťme sa ešte ku Kuffovi. Videá o ňom sú kategória sama o sebe. Prečo si sa rozhodol parodovať práve jeho?

Kuffu som dlho rešpektoval za to, čo robí. Za jeho prácu s bezdomovcami či závislými ľuďmi na drogách a podobne. Postupne ale začal do svojich kázní stále viac a viac tlačiť politiku. Verejne vyhlasoval na omšiach, aby ľudia nevolili Čaputovú, alebo naopak podporoval Fica, Danka, Kotlebu a to mi prišlo už cez čiaru. Neskôr sa začal veľmi výrazne ohradzovať voči homosexuálom a špeciálne voči ženám.

Z jeho kázní už nešla láska, ale skôr nenávisť voči istým skupinám a to by kňaz nemal robiť. Tak som si napozeral takmer všetky jeho kázne, spravil dnes už legendárne video “NEMENUJEM-DJ Kuffa”, ktoré malo naozaj veľký ohlas a čo som počul, aj to bol jeden z dôvodov, prečo mu biskup neskôr zakázal sa vyjadrovať na omšiach k politicko-hodnotovým otázkam.

Bol som jeden z prvých, ktorý mu nastavil zrkadlo. Na omšu chodia ľudia rôznych menšín a pohlaví a kňaz by nemal zneužívať kazateľnicu na šírenie svojho názoru na svet. Ďalšie video “DJ Kuffa – Ženy môžu hrať šach!”, bola moja priama reakcia na jeho kázeň o ženách. Prišli mi aj veľmi pekné poďakovania od žien, čo ma naozaj potešilo.

V komentároch jeho obhajcovia tvrdia, že som to účelovo postrihal, ale odporúčam každému, aby si pozrel celú jeho kázeň. Mňa to osobne urážalo, lebo si veľmi vážim ženy a jeho vyjadrenia boli naozaj nad rámec toho, čo by mal kňaz na omšiach či prednáškach vravieť. Myslím si, že on by najradšej žil v 13. storočí a 21. storočie mu proste nevyhovuje. Ale nemôže si to filtrovať na omšiach.

V poslednej dobe zverejňuješ videá týkajúce sa najmä očkovania a reakcie na túto tému z dezinformačnej scény. Ústrednou témou je zvyčajne Občiansky tribunál. Poznajú tvoju tvorbu?

Občiansky tribunál je moja láska. Prišiel som k nim cez môjho kamaráta, YouTubera “Ovčiansky tribunál”, ktorý sa na nich špecializuje. Fascinovalo ma, ako môže partička štyroch dôchodcov a dvoch žien robiť taký cirkus. Hlásali a stále hlásajú strašné demagógie a tie najlacnejšie konšpiračné teórie. Vždy som sa strašne smial na ich pravidelných streamoch.

Vystrihal som si tie najlepšie časti a zhudobnil ich a chcel som poukázať na absurditu ich tvrdení stráviteľnou formou pre široké publikom. A asi sa to podarilo. Moju tvorbu si, samozrejme, všimli aj oni a musím sa priznať, že to prijali športovo a dokonca mi často komentujú videá v ich streamoch a páčia sa im.

Ako ich vnímaš?

Pre mňa sú to poblúznení ľudia, ktorým sa zapáčilo byť v žiari reflektorov. Pandémia im dopomohla sa trošku zviditeľniť, pritom na začiatku pandémie sami vyzývali ľudí, aby nosili rúška. To je ten typ ľudí, čo má vždy svoju pravdu a vo všetkom vidia sprisahanie. Páči sa mi aj skupina Melešovcov, ktorí ich pravidelne trollujú a vyvracajú im ich tvrdenia.

Občiansky tribunál je veľmi vtipná skupinka a verím, že aj moje paródie a remixy dopomoholi k tomu, aby ako vtipná ostala a nikto ich nebral vážne.

Tvoja práca zahŕňa sledovanie pravdepodobne desiatok hodín videí, ktoré si bežný človek len tak nepozrie. Nelezie ti to na mozog?

A ako. Často som v situácii, že si uvedomím, že namiesto toho, aby som pozrel Netflix, pozerám už týždeň Občiansky tribunál, Ústupskú, Zítka a ďalších. Je ich stále viac a viac, a prichádzajú s čoraz absurdnejšími teóriami. Moje okolie sa ma pýta, ako to môžem počúvať, ale ja sa už dávno nad tým nepozastavujem, proste to len vnímam so záujmom, čo dokáže človek vykonštruovať a vo všetkom vidím potenciálne video.

Chcem ľudom prostredníctvom mojich remixov a paródií ukázať, že “aha tieto blbosti hovoria títo ľudia, zasmejme sa na nich spoločne”. Lebo nebyť ľudí, čo ich parodujú, mohlo by sa stať, že by ich niekto bral vážne a to by už mohol byť celospoločenský problém. Lebo pokiaľ ste vážne chorý, tak vám nestačí si pozrieť nejaké konšpiračné video na internete, ale treba navštíviť lekára či špecialistu a oni momentálne podkopávajú autoritu kapacitám a to je podľa môjho názoru nebezpečné.

Tvoje video zverejnené 16. septembra pardonuje Pavela Zítka, známeho odporcu očkovania a predstaviteľa “dezinfo scény” v Česku. Čo ťa podnietilo spracovať do videa práve jeho?

Tak ako my máme Občiansky tribunál, tak Česi majú Pavla Zítka. To je až neuveriteľné, čo ten pán dokáže narozprávať a žerú mu to tisícky ľudí. Začal sa angažovať aj na protestoch na Slovensku a vtedy som si povedal, že si ho musím viac všímať. Napozeral som si hodiny jeho videí a žasol som. Od chemtrails až po čipovanie ľudí. Ale opäť platí, že som len vystrihal jeho najväčšie „perly“ a zhudobnil ich do veselej pesničky a podľa reakcií vidím, že sa to opäť podarilo. Zítko ma ale nefascinuje, lebo nevraví nič nové, len opakuje dookola všetky konšpirácie, ktoré vravia v podstate všetci konšpirátori.

V poslednej dobe som si všimol využívanie najmä autotune. Ten si použil aj v spomínanom videu so Zítkom, ale aj v nedávnom videu s Marekom Šounom v Balade o Horalke. Môžu sa tvoji sledovatelia tešiť na jeho častejšie používanie?

Autotune je dokonalý nástroj na zjemnenie tých šialených textov, ktoré autori v mojich videách hovoria. Z ťažkej konšpiračnej vety dokážem pomocou neho spraviť úsmevnú melódiu a človek sa na tom skôr zasmeje. Nechcem to nadužívať, ale áno, veľmi som si ho obľúbil a pokiaľ sa mi to bude hodiť do novej tvorby, tak po ňom rád siahnem. Marek Šoun s autotunom vyznieva naozaj vtipne a stráviteľnejšie ako bez neho.

Ako vzniká hudba v remixoch?

Všetku hudbu si vytváram sám. Väčšinou ide o kompozíciu v hudobných programoch, ale pridávam aj živé nástroje. Často spolupracujem s vynikajúcimi hudobníkmi, gitaristami, klaviristom či basgitaristom a jedným naozaj špičkovým hudobným producentom, ktorý mi dokáže zmastrovať hudbu tak, ako nikto iný. Mastruje hudbu aj pre profesionálne kapely, ale, samozrejme, že ostáva v mojich videách v utajení pod nickom Raven.

Je možné ťa aj nejako podporiť?

Tak ako mnohí iní, aj ja mám Patreon, kde je možné ma podporiť. Nedávno som si splnil aj svoj sen vydal som vlastný merch tričiek “praUda je na Ynternetoch” a Kuffove slávne “ochutnaj jablko dženderu”.

Ja sám dúfam, že čoskoro nastane doba, kedy už nebudem musieť remixovať konšpiračné videá a vrátim sa k politikom a ich kiksom na tlačovkách.