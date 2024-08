Problém s postom šéfa parlamentu pokračuje: Andrej Danko chce niečo, čo patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, tvrdí Raši

Šéf SNS Andrej Danko spochybňuje základný akt koaličnej zmluvy, keď si jeho strana nárokuje na post predsedu NR SR. Táto funkcia patrí podľa koaličnej dohody Hlasu-SD. Vyhlásil to podpredseda Hlasu-SD a minister investícií Richard Raši. Pýta sa, čo je Dankovým cieľom, keď chce zásadne zasiahnuť do koaličnej zmluvy.

„Keď máme koaličnú zmluvu, ktorú dodržiava strana Smer a strana Hlas, a máme na to mandát od našich voličov, ale aj od celého snemu, kladiem si otázku, prečo chce niekto do nej zásadne zasiahnuť a nárokuje si na niečo, čo mu nepatrí,“ povedal Raši novinárom pred stredajším zasadnutím vlády. Tvrdí, že pozícia predsedu NR SR je jedna z kľúčových pozícií a patrí Hlasu-SD. Pýta sa, či chce Danko spochybniť koaličnú zmluvu a fungovanie vlády a či chce, aby vznikol vo vláde problém. Tvrdí, že tieto otázky si kladú aj ľudia v teréne.

Chce spochybniť koaličnú dohodu?

Minister pripomenul, že na základe koaličnej dohody funguje vláda. „Jasne hovorí o fungovaní vlády a je postavená na základe počtu poslancov NR SR a bola podpísaná pri plnom vedomí a svedomí všetkých účastníkov,“ zdôraznil s tým, že nevidí žiaden dôvod na nedodržiavanie koaličnej zmluvy a Danko vysiela zbytočné signály.

Raši má informáciu, že koaličná rada by mala byť do konca týždňa. Zaoberať by sa mala aj otázkou predsedu NR SR. Zástupcovia Hlasu-SD sú podľa neho pripravení ísť na koaličnú radu kedykoľvek. Raši odmieta, že by pri jeho podpore na post šéfa NR SR oslovili opozičných poslancov. O postupe pri prípadnom odvolávaní Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu NR SR rozhodnú podľa neho na predsedníctve Hlasu-SD spolu s poslancami za Hlas-SD.

Komu drží stranu Fico?

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok (27. 8.) vyhlásil, že rozhodujúcu úlohu pri novom šéfovi parlamentu musia zohrať strany Hlas-SD a SNS. Fico podľa svojich slov pomáha k dosiahnutiu dohody, tento post je podľa neho potrebné zastabilizovať, keďže ide po prezidentovi o druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte.

Miesto predsedu NR SR sa uvoľnilo po víťazstve Pellegriniho v prezidentských voľbách. Hlas-SD nominoval naň Rašiho. Danko považuje za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Podobne sa opakovane vyjadroval aj Fico.