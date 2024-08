Vláda schválila nákup protivzdušnej obrany z Izraela. Slovensko za systémy zaplatí vyše pol miliardy

Slovensko nakúpi od Izraela šesť mobilných systémov protivzdušnej obrany (PVO). Predpokladaná cena je vyše 554 miliónov eur. Medzivládnu dohodu s izraelskou stranou by malo Ministerstvo obrany (MO) SR podpísať do konca októbra. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

„MO SR v rokoch 2023 – 2024 intenzívne rokovalo so zástupcami Ministerstva obrany štátu Izrael o obstaraní mobilných systémov protivzdušnej obrany (SAM-M). Výsledkom týchto rokovaní bola skutočnosť, že ponuky na systémy SAM-M od štátu Izrael sú z ekonomického, technického aj časového hľadiska najvýhodnejšie,“ napísal rezort obrany v materiáli.

Ministerstvo tvrdí, že ak by sa situácia s ochranou slovenského vzdušného priestoru neriešila, do roku 2027 by krajina stratila aj zostávajúce schopnosti ho chrániť.