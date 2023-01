Pripravte sa na úchvatné nebeské divadlo. Na oblohe uvidíme po vyše 50 000 rokoch „zelenú kométu“

Nádherná zelená kométa s názvom C/2022 E3 (ZTF) je v týchto dňoch skvele pozorovateľná aj voľným okom. Nazývať sa zvykne aj „neandertálska“ kométa a výnimočná je svojou jedinečnou farbou.

K Zemi sa čoraz viac približuje „zelená kométa“ C/2022 E3 (ZTF).

Jej nádhernú farbu uvidíte najlepšie pri pozorovaní na mieste bez svetelného smogu a pri jasnej, nočnej oblohe. Ako uvádza portál iMeteo, jej zelená farba je spôsobená jej chemickým zložením. „Neandertálskou“ sa označuje aj preto, že k našej planéte sa približuje po 50-tisíc rokoch, čo znamená, že keď bola viditeľná naposledy, Zem bola obývaná neandertálcami.

Even though I had to fight clouds and satellites, I still managed to capture C/2022 E3 ZTF a few nights ago. Been snowing since. #CometZTF pic.twitter.com/DYNkEYHnaC

— Tom A. Warner (@warnerimages) January 28, 2023