Princ William vyšiel s pravdou von, toto by ste od neho nečakali. Pozrite sa, čoho sa nevie nabažiť

Nevie si ju odoprieť. Reč je o indickej kuchyni, ktorú princ William preferuje vo svojom jedálničku. Hoci sa zdá, že na tom nie je nič zlé, priznáva sa, že korenisté jedlá mu nerobia dobre a najradšej by si ich odpustil.

Láska k indickej kuchyni

Princ a princezná z Walesu sa objavili v relácii „Going Home With Vick and Jordan“ na Rádiu 1 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia vlani v októbri, ako informuje Daily Mirror. Počas vystúpenia sa ich pýtali, čo budú mať na večeru, keď sa vrátia domov do Windsoru.

Kate sa Williama spýtala, či má niečo uvariť. Princ zareagoval, že by si mohol objednať donášku jedla, konkrétne kari, alebo pokrm s lososom a teriyaki omáčkou. Potom, ako povedal, že miluje indickú kuchyňu, dostal otázku, aký druh kari má rád, a či má rád korenené jedlá.

Prečo by ich nemal jesť?

Budúci kráľ sa priznal o tomto stravovacom zvyku, ktorý označil za „neatraktívny“: „Nemôžem jedávať jedlá s príliš veľkým množstvom korenia, lebo sa z nich začnem potiť. Nie je to príťažlivé.“

Ani Kate nie je výnimkou. Taktiež miluje indickú kuchyňu a veľa korenia v pokrmoch. Ako následne zavtipkoval William, jeho manželka „by mala pripraviť jemnejšie indické jedlo, pretože inak sa príliš potí. A to nie je pekný pohľad!“