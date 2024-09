Neuveríte, čo povedal princ William, keď uvidel Kate v odvážnych šatách. Takúto reakciu by ste od neho možno nečakali

Písal sa rok 2001. Obaja vtedy študovali na univerzite v Škótsku. Reakcia princa Williama po tom, ako uvidel Kate Middleton debutovať v priesvitných šatách počas ich univerzitných čias, sa zapísala do histórie. Rovnako ako aj tento priehľadný outfit princeznej z Walesu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Išlo zároveň o prvé stretnutie známeho páru, ktoré sa odohralo na prestížnej University of St. Andrews v Škótsku, ako sa píše na portáli Tyla. Zatiaľ čo matka troch detí študovala dejiny umenia, William sa v tom čase pustil do štúdia geografie. Niekoľko mesiacov po zápise na univerzitu sa Kate a William zúčastnili na rovnakej charitatívnej módnej prehliadke – udalosti, ktorá sa neskôr zapísala do kráľovskej histórie.

Modelka Kate v priehľadných šatách

Koncom marca 2002 vtedy len 19-ročná Kate vtrhla na prehliadkové mólo na výročnej výstave v St. Andrews v priesvitných šatách, z ktorých mnohým padla sánka. Šaty priliehajúce na postavu tvorili ladiace čierne bikiny bez ramienok a mali lichotivý lem po kolená. Priehľadný odev pripomínajúci pančuchy odhalil jej čiernu spodnú bielizeň. Nie div, že jej elegantný outfit upútal pozornosť princa.

Uvádza sa, že mladý William sedel v prvom rade, keď sa obrátil na jedného zo svojich priateľov, aby okomentoval Kate: “Váu, Kate je sexi.” O niekoľko rokov neskôr Ben Duncan, jeden zo spolužiakov Kate a Williama, vyrozprával udalosti legendárneho večera médiu E! Online.

Ako ďalej dodal, bolo tam veľa atraktívnych dievčat. William však svoj pohľad smeroval len na svoju budúcu manželku Kate.