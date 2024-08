Princ William vraj Meghan nemal rád od začiatku. Toto bol prvý dojem, ktorý v ňom zanechala, jeho slová hovoria za všetko

Zdá sa, že pretrvávajúca roztržka medzi kráľovskými bratmi, princom Williamom a princom Harrym, nevykazuje žiadne známky uzmierenia a kniha o ich spore tvrdí, že princ William bol voči Meghan Markle od začiatku opatrný.

Kniha Roberta Laceyho „Battle of the Brothers“ (Bitka bratov) tvrdí, že princ William mal od začiatku pocit, že mu Meghan kradne jeho milovaného brata a zároveň nemala úctu ku kráľovským tradíciám.

Nemá v bratovi oporu

Bývalá kráľovská korešpondentka BBC Jennie Bondová pre OK! povedala: „V uplynulom roku boli chvíle, keď William vyzeral neuveriteľne osamelý, keď niesol zodpovednosť za to, že je synom, ktorého otec má rakovinu, manželom starajúcim sa o svoju manželku, ktorá tiež bojuje s rakovinou, otcom troch malých detí… a ktorý nemá brata ani matku, na ktorých by sa mohol obrátiť s prosbou o trochu lásky.“

William údajne povedal priateľovi, že si myslí, že Meghan Markle má „plán“, a cíti sa „zranený“ a „zradený“ rozkolom medzi ňou a jeho manželkou Kate Middletonovou, ktorá s Meghan „od začiatku“ bojovala.

Meghan vraj bola tyranom

V knihe Roberta Laceyho Bitka bratov sa uvádza, že William „povedal, že má pocit, že mu Meghan ‚kradne jeho milovaného brata“. Tiež sa domnieval, že Meghan Markle nerozumie, ako funguje kráľovský systém. Lacey cituje dvorana Kensingtonského paláca, ktorý povedal: „Meghan sa vykresľovala ako obeť, ale bola tyranom. Ľudia sa cítili byť ňou prevalcovaní. Mysleli si, že je úplná narcistka a sociopatka – bez zábran.“

Autor tiež píše, že podľa neho si William myslel, že Meghan má „plán“, a svoje výhrady vyjadril svojmu bratovi Harrymu ešte pred ich zasnúbením.

Harryho verzia príbehu

V memoároch princa Harryho s názvom Spare, vojvoda zo Sussexu poskytol svoju verziu príbehu o vzťahu svojej manželky s Kate a odhalil súkromné detaily o roztržke medzi ňou a Meghan. Povedal, že Kate sa údajne „škerila“, keď si Meghan požičala jej lesk na pery, a ako sa ženy nepohodli po tom, čo vojvodkyňa zo Sussexu povedala, že Williamova manželka má po narodení princa Louisa „mamičkovský mozog“.