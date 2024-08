Princ Harry odhalil dramatické správy medzi Meghan Markle a princeznou Kate. Takto spolu komunikovali len pár dní pred svadbou

Harryho kniha Spare počas minulého roka vyvolala množstvo konfliktov, roztržiek a tiež odhalila množstvo tajomstiev z kráľovskej rodiny, o ktorých nikto nemal vedieť. Taktiež ozrejmil, ako mal vyzerať konflikt medzi jeho ženou Meghan a Kate len chvíľu pred svadbou v roku 2018.

Ako píše portál Tyla, k údajnému sporu medzi Meghan a Kate malo dôjsť v roku 2018, len pár dní pred svadbou. O tomto momente sa dlho písalo v súvislosti s tým, že Meghan rozplakala Kate. Podľa Harryho slov to však bola Kate, ktorá údajne rozplakala Meghan po tom, ako jej povedala, že všetky šaty pre družičky musia byť prerobené.

Kto vyvolal konflikt?

Harry to celé dotiahol ešte ďalej, pričom odhalil správy, ktoré si obe ženy písali. Kate mala Meghan napísať: „Charlottine šaty sú príliš veľké, príliš dlhé, príliš voľné. Keď si ich doma vyskúšala, plakala.“ Na čo jej Meghan povedala, aby zobrala Charlotte ku krajčírovi a spýtala sa, ako sú na tom ostatné mamičky. Vtedy Kate požiadala, aby boli všetky šaty prerobené.

„Meg sa jej spýtala, či si Kate uvedomuje, čo sa práve teraz deje s jej otcom. Kate jej povedala, že si je toho vedomá, ale svadba je o štyri dni. Celá vec pramenila z toho, že Kate mala problém s tým, ako Meghan plánuje svadbu. Vtedy jej Meghan povedala, že nevie, čo jej na to má povedať a ak šaty nesedia, nech ide za krajčírom,“ vysvetlil Harry.

Kate sa vraj Meghan ospravedlnila

Kate jej údajne na to len niečo chladne odvrkla a Harry následne našiel Meghan plakať na podlahe. Neskôr sa podľa bulvárnych denníkov objavila správa, že to Kate sa rozplakala, čo v roku 2021 Meghan u Oprah Winfrey vyvrátila a vysvetlila svoju verziu príbehu. „Nebudem zachádzať do detailov, lebo sa mi ospravedlnila a ja som jej odpustila. Čo bolo ťažké prekonať, bolo obviňovanie z niečoho, čo som ja nielenže neurobila, ale stalo sa to mne,“ povedala Meghan.