Mnohí ľudia zostali zaskočení z nového vzhľadu princa Williama. Je za tým dôvod, ktorý by ste určite nečakali

Princ a princezná z Walesu na sociálnych sieťach zverejnili krátke video, v ktorom zablahoželali tímu Veľkej Británie za reprezentáciu na Olympijských hrách v Paríži. Mnohým ľuďom však neušla zaujímavá vec a síce nový vzhľad princa Williama.

Ako píše portál Tyla, dvojica k príspevku napísala, že každý športovec ukázal obrovskú oddanosť, srdce a vášeň a všetci sú na nich hrdí. Mnohí si rýchlo všimli, že William má na tvári strnisko, čo sa na neho nepodobá. Expertka na reč tela, Judi James, v rozhovore pre The Sun vysvetlila, že jeho brada naznačuje, že si v súčasnosti užíva voľno so svojou manželkou Kate a tromi deťmi, Georgom, Charlotte a Louisom.

William je hrdý na Kate

„Vyzerá to ešte lepšie, keďže je to Kate, kto sa v tomto videu ujme vedenia, tak ako sme to mohli vidieť predtým, než ochorela. Hovorí prvá, využíva výraznú gestikuláciu, aby vyslala silnejší odkaz pre tím Veľkej Británie. Kate nás odzbrojila úsmevom a to, ako sa tvári William, naznačuje, že je hrdý na svoju manželku, ktorá sa opäť postavila do vedenia,“ vysvetlila Judy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Expertka okrem toho dodala, že Williama naposledy videli s bradou v roku 2008 a že je to symbolická forma oslavy toho, že čas s rodinou berie vážne a naplno sa venuje času so svojou ženou a deťmi. „Zdá sa, že aj vlasy na hlave má kratšie, ale viac si to kompenzoval bradou.“ Podľa odborníčky Williamovo modernejšie prevedenie výzoru poukazuje na silu, podporu a húževnatosť, no zároveň aj na druh mimopracovnej atmosféry, v ktorej sa nachádza a jeho úlohu oddaného manžela a otca.